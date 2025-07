Illa avala la respuesta de Sánchez a los escándalos y le ofrece "todo el apoyo" del PSC

Salvador Illa es uno de los puntales territoriales de Pedro Sánchez y el 'caso Cerdán' no va a cambiarlo por mucho que haya sacudido los cimientos del PSOE, haya puesto en riesgo la legislatura en el Congreso y, quien sabe, puede que también la legislatura en Catalunya. El president de la Generalitat ha querido dejarlo claro en su intervención este domingo en un acto de las juventudes del PSC en Castellnou de Bages. Desde allí ha defendido que el presidente del Gobierno ha respondido "rápido y bien" a los escándalos de los últimos días y ha cerrado filas sin dejar lugar para las especulaciones: "Sánchez tiene todo nuestro apoyo".

No es estrictamente nuevo que Illa se pronuncie en defensa del PSOE sobre los problemas con la corrupción que le afectan, pero sí es la primera vez que lo hace desde que el viernes se reuniera en la Moncloa con Sánchez. Una reunión que ninguno de los ejecutivos publicitó antes y que tampoco tuvo declaraciones posteriores. A juzgar por las palabras de este domingo del president de la Generalitat, la cita del viernes sirvió para que el presidente del Gobierno sepa que el PSC no flaqueará en su defensa pese a que la situación se pueda complicar aún más. Tampoco se debilitará el vínculo de los socialistas catalanes con el PSOE. "El PSC y el PSOE son organizaciones políticas fuertes con tradición y compromiso. Es un momento de dolor, pero el dolor no nos hace débiles, sino que nos espolea a seguir trabajando con más compromiso", ha dicho. No ha escondido que es un "momento doloroso" para el socialismo, pero se ha mostrado confiando que la situación se reconducirá pronto.

Es un momento de dolor, pero el dolor no nos hace débiles, sino que nos espolea a seguir trabajando con más compromiso Salvador Illa — President de la Generalitat y primer secretario del PSC

Fiel al guion diseñado por Sánchez, Illa ha compatibilizado la defensa de la actuación ante el 'caso Cerdán' con el repaso de la obra de gobierno que ha dejado el PSOE en España y que el PSC empieza a construir en Catalunya. Así, ha hablado de la revalorización de las pensiones; de la subida del salario mínimo y del traspaso de Rodalies, y ha asegurado que todo esto "no quedará derruido por la actitud de ningún compañero". No ha detallado a que compañero se refería, pero no hacía falta para tener claro que era el ya exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. "Un excompañero que ha traicionado nuestros valores", ha lamentado.

Como Sánchez, Illa también ha visto una oportunidad en el horizonte para que, al menos durante unos días, baje la presión social y mediática por el 'caso Cerdán': el choque en ciernes del Gobierno contra Trump por el gasto en seguridad. Así, ha defendido la negativa del ejecutivo español de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y ha argumentado que las políticas de seguridad y el compromiso con la OTAN deben ser compatibles con "el fortalecimiento del Estado del Bienestar". "Una sociedad que no esté cohesionada no es una sociedad segura", ha dicho.

La "mentira" de Aznar

Illa también ha echado mano de una estrategia recurrente de los socialistas ante la tormenta: contraatacar intentando señalar al PP. Este domingo el motivo de controversia ha sido una entrevista en 'El Mundo' del expresidente popular José María Aznar en la que ponía en duda la legitimidad actual del Gobierno y alimentaba la posibilidad de que Sánchez hubiera adulterado el resultado de las elecciones generales. Illa ha criticado que Aznar es el representante de un gobierno marcado por "la corrupción, por [el apoyo a la guerra de] Irak y por la mentira". "Un poco más de humildad y menos dar lecciones", ha exclamado.

Ante estos ataques de la derecha, Illa ha pedido "un paso al frente de todos los progresistas". Lo que no ha abordado el president es si la delicada situación del PSOE impactará en la continuidad de la legislatura catalana. Existe la posibilidad de que un adelanto electoral en España -que Sánchez no quiere-, acabe por bloquear la gobernabilidad de Catalunya, donde Illa depende de los votos de ERC y los Comuns. Pero hoy, de lo que se trataba para Illa era de exhibir el apoyo a Sánchez y, sobre esto, no ha habido dudas.

