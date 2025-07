Borrell, contra el "supositorio" de la financiación singular de Catalunya: "No es federal, ni progresista ni generalizable"

El exministro socialista Josep Borrell carga contra la financiación singular de Catalunya y enmienda la plana a la versión del Gobierno, que defendió que el sistema podría aplicarse a otras comunidades autónomas. Una máxima que Borrel desmiente ahora, asegurando que "no es federal, ni progresista ni generalizable". El socialista critica también la falta de un debate en el seno del PSOE sobre este asunto, y muestra su rechazo sin ambages: "Yo estoy en contra". "Agradecería que no me hagan comulgar con ruedas de molino".

El que fuera alto representante de la Unión Europea ya había mostrado en otras ocasiones sus reticencias al nuevo sistema, pero este jueves se expresó aún con más dureza en los micrófonos de Hora 25, de Cadena Ser, donde equiparó la financiación singular con un "supositorio". Ante la falta de información concreta sobre el acuerdo, Borrell aseguró que "lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez". "Lo dicen poco a poco porque de golpe saben que no colaría".

El dirigente admitió que "no sabemos gran cosa" sobre el nuevo funcionamiento. "Solo sabemos una cosa, que es que Cataluña va a gestionar el impuesto de la renta (IRPF) en Cataluña dentro de un par de años", avanzó, antes de criticar que "ya han empezado a gastar dinero en eso". "Antes de que se haya aprobado nada, en donde se tiene que aprobar, que es en el Parlamento", apuntó Borrell, que también cuestionó la falta de un debate en el seno socialista: "Antes de que el PSOE haya tenido la menor ocasión de conocer y discutir qué es lo que se trata, porque que yo sepa, en los órganos del Partido Socialista nunca se ha hablado de esto. Antes de eso, ya está Cataluña gastando dinero para crear una administración que sustituya a la Administración del Estado para recaudar el impuesto sobre la renta".

"Yo estoy en contra, tengo que decirlo honestamente", prosiguió Borrell, que se presentó como "catalán" y "militante del PSC". "El PSC, a diferencia del PSOE, eso sí se ha discutido, hubo incluso un referéndum y los militantes votaron a favor". Dspués de admitir que "estoy en minoría" sobre este asunto en el partido catalán, lanzó una petición: "Yo agradecería que no me hagan comulgar con ruedas de molino".

El socialista equiparó el sistema de financiación singular con "la excepcionalidad vasca y navarra", que "está establecida en la Constitución", por las que "País Vasco y Navarra recaudan todos los impuestos y le dan una parte al Estado". "Eso se llama concierto o convenio", argumentó, antes de asegurar que "se propone básicamente lo mismo para Catalunya". En este punto, Borrell pasó a equiparar el mecanismo con la propuesta de la extrema derecha italiana, asegurando que "se parece mucho a lo que proponía la Liga del Norte en Italia para la fantasmagórica padania". "Esto no es, y siento tener que llevar la contraria a mi gobierno, pero esto no es ni federal, ni progresista, ni generalizable a todas las comunidades autónomas".

