Koldo utilizó una red de colaboradores para espiar a cargos socialistas

Nuevas grabaciones guardadas por el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos aportadas al sumario que instruye el Tribunal Supremo sobre la denominada trama Koldo apuntan a que Koldo García utilizaba a otras personas para espiar a cargos del Partido Socialista de Navarra y conocer la opinión en dicha federación sobre "Santi" y "María", unos nombres que parecen aludir al hasta hace unas semanas secretario de Organización del PSOE y actual presidenta regional María Chivite

"Se han sentado, se han puesto a hablar ¿A quién han nombrado?" pregunta Koldo a una mujer que parece tener acento extranjero en una de estas grabaciones, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que le responde que las personas vigiladas hablaban de "María" y de "Santi", momento en el que el asesor de Ábalos se interesa por si decía, con respecto a la primera, si estaba haciendo "algo mal".

"He escuchado poco a ratos, hablaba muy por debajo pero cuando hablaba nombres y esto, ha dicho nombre de Santi", responde la mujer que actuaría como espía, que es incapaz de concretar la conversación escuchada y eso parece desesperar a Koldo: "¿Pero Santi qué? ¿Que era muy bueno?".

Quienes estaban hablando de estas personas responden a los nombres de "Javier" y "Guzmán", aunque los enviados de Koldo no parecen haberse enterado mucho de su conversación: "Santi, relacionado con una cosa de Zaragoza o no se que, bueno o malo no sé, nosotros no entendíamos la conversación, lo que he podido entender lo que el otro preguntaba más en alto el que estaba a mi lado".

"Siéntate un momento aquí, ahora la pregunta es, lo que entendéis es que estaban criticando a María y a Santi", insiste el asesor al hombre y a la mujer a los que se deduce que ha hecho la encomienda de espiar a los cargos socialistas, aunque no parece tener mucho resultado: "Y lo que contestaba, a que se refería, algún detalle, todo viene bien, intentar recordar cualquier detalle", insiste Koldo.

"Ya entenderá Santi lo que es"

En otro momento, al señalar la mujer que "Javier iba a hablar con un tal Patxi" añade que no sabía si había hablado algo de dinero, a lo que el hombre también enviado por Koldo a espiar apunta que "algo de dinero de... con 4, 400 o 40 no sé algo de dinero". Eso parece interesar a Koldo que les insiste: "¿Algo de 4, 400 o 40? Vale cuanto más detalle más despacio más tranquilos, ir recordando cualquier palabra es... tranquilos, despacio, venga", y añade que no se preocupara porque "ya entenderá Santi lo que es".

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. / Rocío Ruz - Europa Press

La mujer también escuchó la frase "ya con eso tumbo yo a todos, si consigo eso tumbo a todos", una expresión que Koldo pregunta si está vinculada con "el correo de Susana". En este punto Koldo vuelve a insistir sobre el dinero: "De 40 o 400...algúnn detalle relacionado con de Andalucía, de País Vasco, Navarra, La Rioja, ¿Algo que hayan podido decir, algún nombre?".

"En el Comité Federal" y Madina

Más adelante la mujer refiere que las personas a las que escuchaba afirmaban que "el domingo hay una cosa en Madrid" y pregunta seguidamente cómo se llaman "esas reuniones que hacéis en Madrid", dándose a ella misma respuesta, en el Comité Federal.

Koldo también se interesa en si han escuchado algo de Eduardo Madina, aunque su interés siguen siendo Santos Cerdán y Chivite: "Por lo que habéis entendido el tono de voz y lo que hablaban era muy tranquilo? Vale... que ¿podíais entender que estaban criticando a Santos y a María?, a lo que la mujer responde que es "como que ellos tienen algo entre manos" y el hombre remata: "Me di cuenta que estaba criticando cuando ha dicho lo de la edad de la piedra, que todo se ha hecho mal desde el principio hasta ahora todo se ha hecho mal, lo de Pamplona".