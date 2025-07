Junqueras entierra la propuesta de lista plurinacional de Rufián pero le mantiene la confianza

De los muchos frentes que tiene abiertos ERC -el traspaso de Rodalies, la financiación, etc.-, la semana pasada se le abrió uno con el que no contaba cuando su líder en Madrid, Gabriel Rufián, propuso que en las próximas elecciones generales su partido concurriera con una lista plurinacional participada por todas las "izquierdas periféricas". Una unión electoral, en definitiva, con partidos como el BNG, EH Bildu, Compromís y Adelante Andalucía. La propuesta fue ya entonces inmediatamente rechazada por la dirección del partido. Este lunes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, la ha enterrado definitivamente. Eso sí, ha asegurado que mantiene su confianza -y también su "simpatía y respeto"- en Rufián.

Junqueras ha defendido que ERC debe seguir como hasta ahora tendiendo puentes con partidos como Bildu y el BNG, pero ha asegurado que no tiene sentido concurrir de forma conjunta en unas elecciones generales. Tampoco con otros partidos de implantación estatal como Sumar o Podemos. "La prioridad de ERC es Cataluña y la sociedad catalana. Si algún partido español quiere llegar a un acuerdo con otro partido seguro que tendrá la oportunidad de hacerlo", ha dicho. ERC no lo hará ni dará "consejos" sobre como tienen que hacerlo otras formaciones.

Actualmente, ERC sí se presenta en coalición con Bildu y el BNG en las elecciones europeas. Para Junqueras, en ese caso, tiene sentido porque la circunscripción electoral en esos comicios es una única para toda España y eso permite a estos tres partidos soberanistas la posibilidad de maximizar sus opciones de entrar a formar parte del Parlamento Europeo. Sin embargo, para Junqueras, esta fórmula no tiene sentido en unas elecciones como las generales donde las circunscripciones son 52. "No tiene nada que ver", ha zanjado.

Además, Junqueras ha aportado otro motivo para cortar de raíz cualquier viabilidad a la propuesta de Rufián. Ha recordado no hay ninguna ponencia estratégica de ERC ni ningún órgano del partido que haya contemplado esta apuesta estratégica de una lista plurinacional. No tendría sentido, por lo tanto, que ahora ERC pusiera rumbo hacia ese destino.

Sin repercusiones

Pese a rechazar la propuesta de Rufián, Junqueras ha asegurado que su puesto de portavoz en Madrid no peligra. Así, ha recordado que ha defendido a su diputado en el Congreso "en infinidad de ocasiones" y que lo seguirá haciendo. El presidente de ERC siempre ha sido su gran valedor. Además, este apoyo siempre ha sido correspondido: cuando el partido entró en convulsión hace un año, Rufián siempre estuvo al lado de Junqueras. Esa unión, pues, se seguirá manteniendo. Eso sí, el líder de ERC no ha garantizado que sea el candidato del partido en los próximos comicios. "No hay elecciones convocadas, que yo sepa. Cuando haya elecciones convocadas será la militancia de ERC quien lo decidirá", ha explicado.

