La carrera del comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana para lograr un puesto de funcionario ni siquiera existía en 1985

La diplomatura con la que José María Ángel logró una plaza de funcionario en la administración ni siquiera existía en ese momento, según confirma la UV. En el año 1985 -cuando se presentó el documento- no había ninguna diplomatura con el nombre "Archivística y Biblioteconomía". No fue hasta 1990 cuando se creó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, que es el antecedente de la actual carrera de Información y Documentación, según explican fuentes de la UV.

La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado una investigación en la que concluye que el comisionado del PSOE para la reconstrucción de la dana del 29-0 logró un puesto fijo en la Administración gracias a que presentó un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València. Según adelantaba el diario El Mundo, Antifraude denuncia que en 1985 entregó una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de València.

El informe de Antifraude sostiene que el título no consta en el Servicio General de Titulaciones Académicas y además señala que en la Universitat de València consta que estuvo matriculado, pero que no finalizó sus estudios. Fuentes del entorno de José María Ángel señalan que no ha falsificado ningún título para acceder a la función pública, y que ingresó en la Diputación de València realizando dos procesos selectivos y superando los dos, acreditando en ambos las exigencias administrativas que incluían las convocatorias.

José María Ángel Batalla (Valencia, 1956) actualmente es comisionado del gobierno central de Pedro Sánchez para la dana y presidente del PSPV desde el 2 de febrero de este año. Fue alcalde de l'Eliana del 1997 al 2015, senador territorial entre 2011 y 2015 y, durante las dos legislaturas del Consell del Botànic, máximo responsable de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Fue el que introdujo en la Comunitat Valenciana el sistema EsAlert de mensajes masivos ante emergencias en 2023.

