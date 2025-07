El Gobierno evita comprometerse a votar los Presupuestos y solo garantiza que los presentará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes durante su balance del curso político que presentará los Presupuestos de 2026. Sin embargo, no concretó sobre si estaba dispuesto a someterlos a votación en el Congreso y arriesgarse a una derrota parlamentaria. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha seguido la misma línea este martes, preguntada de forma reiterada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para evitar comprometerse a someterlos a votación. Como el jefe del Ejecutivo, solo garantizó que se presentarán. “Vamos a presentarlos, pero no me adelanten pantallas”, argumentó para reconocer la actual complejidad parlamentaria.

“Tenemos que dialogar y consensuar con los distintos grupos”, apuntó la también ministra de Educación y Deportes en referencia a una fase preliminar tras la que decidir nuevos pasos. Tanto es así, que a la pregunta concreta de que si solo se aprobarían las cuentas públicas en el Consejo de Ministros o se llevarían al Congreso para arrancar su tramitación, se excusó respondiendo con “no opinar sobre cuestiones futuras”.

En privado, fuentes del Gobierno reconocen que ahora mismo no tienen mayoría y apuntan no solo a Junts, sino principalmente a Podemos. Según trasladan, los morados estarían en una actitud de “no querer sentarse a negociar nada”. “A ver si cambia la situación” de cara a septiembre, añaden las mismas fuentes. No se trata solo de los Presupuestos, sobre lo que apuntan a los fondos europeos y el crecimiento económico como “otro carril” para mantener las cuentas prorrogadas, sino de normas de calado para el Ejecutivo, desde la denominada ley Bolaños a la ley de movilidad sostenible.

Los morados han reiterado como línea roja para unos Presupuestos que no se aumente el gasto en defensa. Algo ya comprometido tanto con la UE como con la OTAN, aunque con porcentaje de gasto militar correspondiente al 2%, en lugar del 5% por el que se abogó en la última cumbre de la Alianza Atlántica.

Para intentar sacar adelante las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura, con las actuales prorrogadas desde 2023, Sánchez avanzó este lunes que reunirá con "todos los interlocutores políticos". Incluido el expresident de la Generalitat y líder Junts, Carles Puigdemont. En Moncloa enmarcan este hipotético encuentro dentro de la normalidad y un paso consecuente “con la ley de amnistía”. Un guiño que viene precedido del aviso del propio Puigdemont el pasado domingo sobre que "nuestro voto no es previsible, no se puede dar por descontado".

Retrasos acumulados

La actual distancia con los posconvergentes, que han situado su relación con el Gobierno tras el caso Cerdán en “prórroga”, obliga nuevamente a redoblar los gestos si se pretende encauzar la situación. Para ello ya se preveía acelerar el cumplimiento de acuerdos pendientes con los socios, reimpulsando las negociaciones en Ginebra con Carles Puigdemont. Sin embargo, si se mantiene el compromiso de presentar los Presupuestos de 2026, será imprescindible avanzar en carpetas todavía sin cerrar atendiendo a la metodología negociadora de Junts.

Para arrancar el proceso de presentación de los Presupuestos, el Gobierno deberá aprobar todavía la senda de déficit y la regla de gasto. El plazo establecido por ley establecido para estos dos pasos previos se cumplió el pasado 30 de junio. Asimismo, el proyecto deberá remitirse al Congreso antes de que finalice el mes de septiembre.