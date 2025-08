José María Páez, vocal del CGPJ: "Los decibelios de los ataques a los jueces son absolutamente escandalosos"

José María Páez Martínez-Virel era el decano exclusivo de Málaga en el momento de su designación como vocal del Consejo General del Poder Judicial ahora hace un año, un cargo en el que fue refrendado por el voto directo de sus compañeros durante 15 años. Juez de carrera desde 1991, ha ejercido en Juzgados de Sueca, Huércal-Overa, Utrera, Torremolinos y Málaga y en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Cataluña (Lleida).

-- En el último Pleno habéis logrado designar las presidencias de las salas Penal y Contenciosa del Supremo, pero para ello ha sido necesaria la renuncia de las dos mujeres candidatas del sector progresista. No parece que se haya superado la política de bloques que lastró la actividad del anterior Consejo.

Yo creo que la política de bloques es algo que se respira en el ambiente, pero no ahora, sino desde que empezamos este Consejo. Esto tiene su origen, como es natural, en un pacto político, de nombrar diez y diez vocales -- se refiere el entrevistado a cada grupo designado a propuesta del PSOE y del PP-- y tener la intención, por lo que se ve, de no cambiar este sistema.

También en ese pacto hubo un compromiso de encargar al Consejo la redacción de un proyecto para que fueran los jueces los que eligieran a los jueces en las plazas judiciales del Consejo, con idea de superar esa idea de bloques que desgraciadamente está tan instalada ya en el imaginario colectivo de la sociedad, de o estás conmigo o no eres de los míos, estás contra mí. Esto es lo que en este primer año hemos intentado de alguna manera superar dentro del Consejo, donde nuestras intención es que fuera un reflejo del trabajo diario de los jueces de la carrera judicial, donde este tema está ya hace muchísimos años superado. Te da igual con quién compartes una Sala a la hora de hacer un enjuiciamiento, esas cosas quedan al margen.

--Una de las cuestiones que ahondan en las diferencias, según manifiestan sus compañeros del sector progresista, es la falta de acuerdo sobre paridad

Este es un asunto que se utiliza de manera, a mi juicio, equivocada políticamente. Nosotros tenemos que ver de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros, siguiendo la ley y la justicia, tenemos que remitirnos a los principios de mérito y capacidad, y por pura estadística e historia, ahora mismo las mujeres han partido en desventaja. Pero no se puede compensar todo en un día. Creo que el Consejo está actuando correctamente porque solo hay que ver en un año cómo ha cambiado la situación, se han hecho muchísimos nombramientos de mujeres al frente de órganos de responsabilidad. Lo que no se puede utilizar es el hecho de ser mujer para saltarse todos los principios de mérito y capacidad y utilizar este tema de manera política.

Es decir, defender que si hay una mujer que no es de mi cuerda, ya no me interesa el asunto, y si es de mi cuerda, decir es que esto es lo más importante y que aquí no se respeta nada.

"Lo que no se puede utilizar es el hecho de ser mujer para saltarse todos los principios de mérito y capacidad y utilizar este tema de manera política. Defender que si hay una mujer que no es de mi cuerda, ya no me interesa el asunto, y si es de mi cuerda, decir es que esto es lo más importante y que aquí no se respeta nada." José María Páez — Vocal del Consejo General del Poder Judicial

--Hace tan solo unas semanas los jueces se pusieron en huelga, ¿Por qué el Consejo del Poder Judicial se puso de perfil? No estableció servicios mínimos ni dio información a Justicia para detraer los salarios por los tres días de paro.

Porque llevamos cincuenta años de democracia, más o menos, y a ningún partido político ni a ningún gobierno de turno se le ha ocurrido regular este tema, que viene de lejos. Lo que no puede ser es que el Consejo asuma competencias que no tiene e inventarnos la ley. Y claro, si no hay una ley que lo establezca, pues probablemente es imposible establecer los cauces para todas estas cuestiones.

-- Como vocal, y procedente de la carrera judicial ¿ Por qué cree que algunos jueces hablan de ataque a su independencia con respecto a las denominadas leyes Bolaños de acceso a la carrera?

Atacar la independencia se puede hacer de muchas maneras. La primera, a mi juicio, es no dotar de medios a la justicia. Si tú tienes que trabajar en unas condiciones que el número de procedimientos que tienes que resolver es inasumible, pues empieza a perderse la calidad en el trabajo y estás perdiendo esa capacidad que tienes que tener un juez independiente, inamovible y responsable y sometido al imperio de la ley, que es lo que dice la Constitución.

En cuanto al acceso a la carrera judicial, que deje de primar el mérito y la capacidad, el hecho de que haya una exigencia menor de conocimiento de la ley, que son los cambios que se pretenden, también sitúa al juez en una situación de vulnerabilidad. La modificación de la oposición es un camino erróneo. También lo es incluir en la carrera judicial a una cantidad tremenda de jueces sustitutos, como si no tuvieran ya una posibilidad de acceso a través del cuarto turno. Esto es una especie de regularización, entre comillas, que, desde luego, resulta innecesaria.

-- Usted ya se ha pronunciado públicamente calificando insoportables las presiones que sufren últimamente los jueces. ¿Se habla de lawfare para atacar determinadas decisiones de los jueces en el ejercicio de sus funciones?

Ya que menciona eso, yo creo que eso es de las cosas que hemos ido oyendo en estos últimos tiempos, probablemente eso es lo peor que se puede decir. Por una sencilla razón, porque es que eso es simplemente una calumnia al atribuir los jueces actuar por motivos que no son los legales, sino en este caso por motivos políticos. Y ese es el delito más grave por el que se puede acusar a un juez. El que considere que hay 'lawfare', que se vaya a los tribunales y que lo denuncie. Cuando ya se ejercen esas presiones, pues, lógicamente, también hay que poner pie en pared y decir que eso no se puede hacer.

Naturalmente, el Consejo ampara a todos o respalda, por utilizar el término correcto, a todo juez que se sienta atacado. Pero, claro, a veces los decibelios de los ataques son absolutamente escandalosos y, de hecho, provienen de sitios que no hemos visto jamás.

--El próximo 5 de septiembre tendrá lugar la Apertura del Año Judicial con la asistencia de un fiscal general con un pie en el banquillo. ¿Cómo afecta esta situación tan anómala a la imagen de la justicia?

Es un hecho absolutamente insólito y, la verdad, positiva no es para la justicia, evidentemente. Eso parece que es una evidencia.

-- ¿A usted como vocal del CGPJ, le crea incomodidad esta situación?

A mí la verdad que sí, a mí sí me crea incomodidad, evidentemente, pero claro, cada uno es responsable de sus actos, también lo digo. Y la cuestión la tendrá que resolver el Tribunal Supremo, que hay una petición al respecto y, lógicamente, no puedo opinar. Ahora, como cosa insólita, verdaderamente esto no lo hemos visto jamás.

Suscríbete para seguir leyendo