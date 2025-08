El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”

Los audios que fueron interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda de Koldo García ponen de manifiesto el relevante papel que este desempeñaba en el Ministerio de Transportes, en el que era asesor de José Luis Ábalos. En dos grabaciones se constata que un empresario llega incluso a darle las gracias tras conseguir un contrato de Puertos del Estado, organismo público en el que el hombre de confianza del ministro llegó a ser vocal del Consejo Rector.

"Koldo, majo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao. ¿Vale? Ya nos han mandado el contrato para firmar y nos va a dar una donación de 5000 euros. Muchas gracias, como siempre, ¡eres un crack! Un abrazo. A ver cuando vienes por Pamplona y hacemos una comida, una cena o algo. Déjate de tanta capital. Venga, vente para aquí algún día majo", dice de forma agradecida el empresario, cuya identidad se desconoce, en una grabación cuya fecha no se especifica.

En otro audio un interlocutor diferente al anterior también se dirige a Koldo para informarle de que le había llamado "Álvaro, de Puertos del Estado: estuvimos hablando un rato y me comentó eso, que ya lo habían mirado, y que lo que quedaba de este año, que en principio que la semana que viene que me llamarían del Puerto de Bilbao, por el tema de cercanía y tal. Que íbamos a que ellos me explicarían que en principio colaborarían con lo del Puerto de Bilbao, que para 2020 ya empezaríamos con Álvaro", indica de forma literal.

Sánchez Manzanares

En las pesquisas que se desarrollan en la Audiencia Nacional por la compra de las mascarillas permanece investigado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien Koldo llama de forma cariñosa "Alvarito", por sus negociaciones con los integrantes de la trama, en concreto con el propio Koldo García y el presunto "comisionista facilitador" del negocio de las mascarillas, según lo definió la Agencia Tributaria, Víctor de Aldama. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó a Sánchez Manzanares. En Puertos del Estado había otro cargo relevante de nombre "Álvaro": el entonces presidente, Álvaro Rodríguez Dapena. Sin embargo, nunca ha estado imputado en la causa. No obstante, también fue destituido por el actual ministro.

El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. / Roca

En la segunda grabación, el segundo empresario explica a Koldo que "Álvaro" le contó que el Puerto de Bilbao disponía de "una partida o algo y que eso, que me llamaría la semana que viene y con él pues para 2020 que no me preocupara, que colaborarían también a partir de 2020, ¿vale? Ya está, ya le he dado las gracias. Si tú hablas con él o lo ves, ya le he dicho, que le vuelvas a dar las gracias".

Tras ser contrato por el PSOE como escolta de Ábalos, por recomentación de Santos Cerdán -que permanece en prisión preventiva como presunto cabecilla de la trama-, el exministro promocionó a Koldo como consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado.

Pelotazo de las mascarillas

Precisamente, este organismo, Puertos del Estado, fue la llave de entrada que usó la red corrupta para lograr que la Administración socialista le comprara mascarillas por un valor de 20 millones de euros. Después fue el turno de ADIF, que abonó 12,5 millones. En total, la contratación de las Administraciones públicas gobernadas por el PSOE supuso un desembolso público de más de 53 millones de euros, con los que el mencionado De Aldama y su socio, Juan Carlos Cueto, dieron un pelotazo de más de 16 millones de euros.

El empresario Víctor de Aldama llega a declarar como testigo y expresidente del Zamora Club de Fútbol por el ascenso del Andorra ante la juez de Majadahonda, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Para Anticorrupción, Koldo fue quién propició que las empresas de la red corrupta se hicieran en 2020, en plena pandemia, con contratos del Ministerio de Transportes y del Interior, entre otras administraciones, por un valor de 53 millones. Y todo a cambio de "dinero en b", concluye la Fiscalía, pues Koldo logró amasar un patrimonio que no baja de los 1,5 millones de euros.

Áridos Anfersa

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también descubrieron que la mercantil Áridos Anfersa SL, concesionaria de Puertos del Estado y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), contrató en julio de 2022 a Patricia Uriz, exmujer de Koldo García Izaguirre, a quien abonó ese año 7.791 euros. Este pago tuvo lugar un año después de que el matrimonio abandonara el Ministerio de Transportes junto a José Luis Ábalos, según especifica un informe policial de 17 de mayo de 2023.

Áridos Anfersa, radicada en Granada, fue objeto de al menos una concesión por parte del Puerto de Huelva en 2020 para la "Construcción y explotación de una nave industrial de Almacenamiento de Graneles". En esas fechas Koldo García Izaguirre, escolta de José Luis Ábalos, era miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado. La concesión, que tiene por fecha el 30 de septiembre de 2020, tiene una duración de 25 años, por lo que finalizará el 29 de septiembre de 2045, especifica la memoria de actividades de 2022 del Puerto de Huelva.

José Luis Ábalos / JOSÉ LUIS ROCA

En un informe, la UCO pone de manifiesto que Áridos Anfersa, cuyo representante legal es Francisco Coca Sánchez, dio de alta el 13 de julio de 2022 a la mujer de García Izaguirre como empleada ante la Seguridad Social.

Contratos públicos

Esta firma fundó dos uniones temporales de empresas (UTE) que recibieron contratos públicos. Sus socias fueron las mercantiles Aritec Almonacid SL (representada por Jaime Chouseiro Fernández) y Áridos Técnicos SA (representada por Miguel Tello Serrano), "las cuales fueron adjudicatarias, también en 2022, de dos contratos adjudicados por ADIF por importes de 557.699 euros y 5.264.498 euros", lo que supone un total de 5,8 millones.

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la Comisión del Senado / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Uno de los dos contratos de ADIF, en concreto el formalizado el 25 de mayo de 2022 por un valor de 557.699 euros, es en opinión de los agentes de la UCO "llamativo", pues el organismo público otorgó el contrato a una UTE "que aún no se habría constituido", ya que se había creado el 9 de junio de 2022. "Cabe recordar, que según la vida laboral de Patricia Uriz fue dada de alta en la Tesorería General de la seguridad Social por una de las mercantiles de esta UTE –Áridos Anfersa– el 13 de julio de 2022, es decir, menos de dos meses después de la citada adjudicación", advertía la Guardia Civil.

"Esta Unidad Policial considera de interés destacar [...] que recientemente se ha visto a Koldo García Izaguirre reunido con Jaime Chouseiro", en concreto en el interior de un establecimiento de Pamplona; y que Coca Sánchez, representante de Áridos Anfersa, "coincidió hospedado el 6 de julio de 2021 con Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en el Parador de Granada".

Suscríbete para seguir leyendo