El PP, tras el veto a las fiestas islámicas en Jumilla que le exigió Vox: "Es inaceptable que se nos presente como un partido xenófobo"

"Desde el Gobierno se pretende hacer un caso donde no lo hay. Es falso que el PP vaya a señalar a nadie por su credo porque es absolutamente inaceptable hacer pasar al PP por un partido xenófobo", ha dicho Jaime de los Santos, nuevo vicesecretario de educación e igualdad de los conservadores. El alto cargo de los populares ha comentado, a preguntas de los periodistas, la polémica que se ha desatado en Jumilla (Región de Murcia) con la decisión del Ayuntamiento (PP) de impulsar una iniciativa que puede acabar vetando las fiestas islámicas que hasta ahora se han celebrado siempre en las instituciones municipales del municipio. La alcaldesa ha promovido esa medida por exigencia de Vox, cuyo único concejal le ha resultado clave para sacar adelante los Presupuestos municipales.

La dirección del PP nacional ha optado por negar la mayor y evitar comentar ese cambio normativo que se va a producir por una petición del partido de ultraderecha. Vox, tras las elecciones municipales de 2023, ayudó a la formación de Alberto Núñez Feijóo a mantener y conquistar el poder en decenas de ayuntamientos de toda España. "Pregúntele a Vox", ha dicho De los Santos sobre el hecho de que esa formación quiera que ese veto se copie otras comunidades autónomas. "Bastante tienen ellos con explicar sus líos y sus grandes bravuconadas como para que yo [entre en eso]... Pertenezco a un partido constitucionalista, que siempre va a poner en el centro de la vida las creencias individuales de cada uno, respentando, se crea a uno, siete o ningún dios", ha añadido el nuevo miembro de la cúpula de Feijóo.

Elías Bendodo, vicesecretario autonómico y municipal del PP, ha subrayado que en la resolución municipal "no hay ninguna referencia a ninguna religión o rito", sacudiéndose la responsabilidad de que la decisión de no dedicar para otro uso que no sea el deportivo los pabellones vaya en contra de la comunidad islámica. Se da la circunstancia de que los 1.500 musulmanes que viven en Jumilla (27.000 habitantes) usaban esas instalaciones para sus dos celebraciones principales del año: la del fin del ramadán y la fiesta del cordero, así que el impacto es directo. "Somos un partido constitucionalista y respetamos las creencias y costumbres de todos", ha afirmado Bendodo ante la prensa en Marbella (Málaga).

De los Santos ha respondido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que si va a estar "vigilante", como ella ha dicho, ante decisiones de este tipo, también ponga el foco sobre el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala (PSOE), que esta misma semana acusó a la Comunidad de Madrid de "castigarle" por "mandarle menores no acompañados" extranjeros. "¿Convierte esto al señor Ayala en un peligroso xenófobo? ¿Le va a llevar al Tribunal Constitucional el Gobierno de España?", se ha preguntado el vicesecretario de educación e igualdad. Según fuentes del ministerio de Saiz, iniciativas como las de Jumilla contravienen la libertad religiosa y de culto recogida en la Constitución, de manera que el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) investigará los discursos de odio a raíz del veto en la localidad murciana.

