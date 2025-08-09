Un estudio concluye que el 25% de las respuestas a mensajes de Pedro Sánchez en X son agresivas

Una de cada cuatro respuestas a publicaciones realizadas en X por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas, según un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor.

La investigación detecta una polarización y una escalada de la agresividad donde los usuarios tienden a imitar o superar el tono agresivo de otros, reforzando la hostilidad colectiva, según informa la UPV.

La investigadora de Lingüística Aplicada analizó las respuestas publicadas durante la semana del 16 de mayo de 2022 a mensajes Sánchez y observó la creación de patrones de conducta: el anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa.

Asimismo, muchas respuestas no buscan el debate ni la argumentación, sino el ataque personal y la deslegitimación del adversario político.

Insultos directos, descalificaciones o expresiones de desprecio son algunas de las 2.664 respuestas en la red a mensajes publicados por Sánchez que ha analizado para elaborar el estudio, publicado en 'Journal of Pragmatics'.

Las imágenes

Aproximadamente una de cada cuatro respuestas contenía lenguaje o imágenes agresivas (el 23,6 % de las respuestas). Además, un tercio de las imágenes publicadas en las respuestas se asocia a mensajes agresivos. Las imágenes son un componente importante para fomentar la agresividad y para generar un fuerte impacto emocional, destaca el estudio.

"La agresividad genera más agresividad y menos miedo a expresar lo que pensamos. Además, el anonimato es lo que hace que los comentarios que se hacen sean tan directos y sin pelos en la lengua", ha explicado Carrió-Pastor.

Para la investigadora, "X es la red social en la que los usuarios muestran más su descontento u opinan de forma drástica", si bien desde el punto de vista lingüístico muestra hacia dónde evoluciona la lengua y cómo el ser humano es capaz de sortear los problemas que encuentra para poder comunicarse a pesar de las posibles restricciones.

Después de que Elon Musk adquiriera X, "parecía que iba a ir apagándose, pero no ha sido así", según Carrió-Pastor, que considera la red social "necesaria para que se exprese lo que se piensa, de forma directa", algo que no sucede de la misma manera con Instagram y TikTok, que se centran más en la imagen.

El estudio también analiza el uso de imágenes, memes y gifs, que constituyen una parte relevante de la agresividad digital. Como patrones recurrentes se identificaron caricaturas, montajes ofensivos o símbolos asociados a la descalificación.

El componente visual no solo amplifica el impacto emocional del mensaje, sino que permite expresar insultos o ataques de manera más ambigua, lo que dificulta la moderación o censura. El uso de imágenes permite que los mensajes se viralicen más rápidamente que si se trata de texto ya que obtienen una amplia atención y con frecuencia se repostean y alimentan nuevas discusiones y conflictos.