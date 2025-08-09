Polémica moción municipal
El PSOE acusa a Feijóo de "institucionalizar el racismo" con el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla
La portavoz socialista Montse Mínguez exige al líder del PP que elija entre "convivencia" y "xenofobia"
EFE
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de alimentar los discursos de odio y de señalamiento a cambio de unos votos, subrayando que a su líder, Alberto Núñez Feijóo, le da igual "institucionalizar el racismo y la islamofobia" si logra con ello "seducir" al votante de Vox para llegar al poder.
En unas declaraciones de la dirigente socialista facilitadas a los medios este sábado, Mínguez ha dicho que "este mix, este tándem PP-Vox" es el que está promoviendo estos discursos de odio, refiriéndose a la norma aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por el PP, para prohibir en los polideportivos municipales los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos ajenos al consistorio.
Entre ellos, los que suele celebrar en esas instalaciones el colectivo musulmán de la ciudad, como el rezo del fin del Ramadán.
Pero también Mínguez se ha referido a los recientes episodios de violencia en Torrepacheco, "con la caza al inmigrante" que el PP condenó tibiamente -ha señalado-, o al cierre de un centro para menores inmigrantes en Madrid, "casualmente por culpa de una licencia", que, sin embargo, no fue un problema cuando este centro albergaba a niños ucranianos, ha dicho la portavoz.
Igualmente ha criticado que las comunidades gobernadas por el PP se hayan negado a acoger a los menores no acompañados que llegan a Canarias.
El PSOE, ha señalado la portavoz, ya viene advirtiendo desde hace días de que Feijóo "lejos de acercar al PP al centro, lo que ha hecho es dar un volantazo hacia la ultraderecha", recalcando en que los socialistas estarán vigilantes para combatir con todas las armas constitucionales estas actitudes xenófobas.
