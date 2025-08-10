Sánchez se reunirá con Starmer el 3 de septiembre en Downing Street

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, el próximo 3 de septiembre por primera vez en su residencia del 10 de Downing Street. Aunque ha viajado cuatro veces al Reino Unido, siempre ha sido con ocasión de cumbres multilaterales y nunca ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro británico en su residencia oficial.

No lo hizo ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa. En 2019 Sánchez visitó Downing Street junto a su mujer, Begoña Gómez, con motivo de una recepción organizada por Johnson durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Londres.

La cita con el laborista Starmer se concertó tras cerrarse el acuerdo a tres bandas sobre Gibraltar, entre la UE, España y el Reino Unido, un acuerdo que Exteriores prevé que esté redactado en octubre y que conllevará la desaparición de la verja. Junto a ese asunto, en la agenda de la reunión estarán los temas clave del panorama internacional, de la nueva política arancelaria de Estados Unidos a la catástrofe humanitaria que vive Gaza bajo el asedio israelí.

El último presidente español que mantuvo una reunión bilateral con un primer ministro británico en Downing Street fue Mariano Rajoy

España reconoció hace ya más de un año el Estado Palestino y Starmer ha anunciado que el Reino Unido dará ese paso en septiembre, junto a países como Francia o Canadá, si Israel no pone fin a esa crisis, decreta un alto el fuego y se compromete con un proceso de paz dirigido a implantar la solución de los dos Estados. El último presidente español que mantuvo una reunión bilateral con un primer ministro británico en Downing Street fue Mariano Rajoy, que se entrevistó con May el diciembre de 2017.

Con el 'procés' en su punto álgido, Rajoy consiguió un apoyo cerrado de May, quien abogó ante su invitado por el respeto a la Constitución española y al Estado de derecho. Starmer y Sánchez se reunieron por primera vez en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en Woodstock en julio de 2024 y ya entonces ambos se mostraron convencidos de que se lograría un cuerdo en torno a Gibraltar.

Otros viajes a la isla

Sánchez ha viajado en tres ocasiones más al Reino Unido: en diciembre de 2019 para asistir en la cumbre de la OTAN; en noviembre de 2021 para la cumbre del clima de Glasgow, y el pasado marzo para participar en una reunión para ratificar el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa. La visita del 3 de septiembre a Londres será la primera cita de la intensa agenda internacional que tiene hasta diciembre.

Pedro Sánchez junto al primer ministro británico, Keir Starmer. / Associated Press/LaPresse

En septiembre tiene previsto asistir en Nueva York a la tradicional apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. A principios de octubre se reunirán en Copenhague los líderes de la Comunidad Política Europea primero y también los socios de la UE en una cumbre informal y a finales de eses mes se volverán a dar cita en Bruselas, para el Consejo Europeo.

El 6 y 7 de noviembre está prevista una reunión de líderes previa a cumbre del clima en Belem (Brasil) y desde ahí previsiblemente Sánchez viajará a Santa Marta (Colombia), para participar en la reunión UE-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). La agenda de noviembre está completa, ya que a finales de ese mes está también programada la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) y la cumbre UE-Unión Africana en Luanda (Angola). En diciembre volverá a reunirse en Bruselas el Consejo Europeo.