El fiscal Grinda consiguió hace dos meses la imputación del padre del empresario asociado con Leire Díez

El fiscal de Anticorrupción José Grinda logró el 18 de marzo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña Alonso, volviera a imputar en el caso Zed a Juan Antonio Pérez Ramírez, padre de Javier Pérez Dolset, el empresario que asociado con la excargo del PSOE en Cantabria Leire Díez trató de buscar información comprometedora de este funcionario del ministerio público, pero también del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Lucía Feijoo Viera

Fuentes cercanas a Leire Díez reconocieron a EL PERIÓDICO que la ex teniente alcalde del PSOE en el municipio cántabro de Vega del Pas, y que fue jefa de Comunicación de Enusa, una empresa pública del sector nuclear, y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, ha "colaborado" con el empresario Javier Pérez Dolset.

En la grabación adelantada por El Confidencial, Pérez Dolset traslada al empresario Alejandro Hamlyn, procesado por fraude en el IVA de los hidrocarburos, que uno de los "los sujetos que interesan" es Grinda.

"Como investigado"

Los recursos que interpusieron las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, lograron que este magistrado de la Audiencia Nacional revocara la decisión que adoptó el 26 de julio de 2024 su antecesor en el Juzgado, Manuel García Castellón, de dictar un sobreseimiento libre contra el padre de Pérez Dolset, para acordar "la continuación en el procedimiento como investigado de Juan Antonio Pérez Ramírez".

En este caso está investigado el empresario Javier Pérez Dolset por fraude de subvenciones, insolvencia punible y por desviar de forma irregular fondos de su empresa, el grupo tecnológico Zed Worldwide.

Y el juez adopta una decisión tan relevante, como es la de revocar un sobreseimiento libre, que equivale a causa juzgada, gracias a la actuación de Grinda como funcionario público del Ministerio Fiscal. En concreto, las acusaciones destacaron "la inestimable participación del señor Pérez Ramírez", pero también que "los miembros de la familia Pérez Dolset operaban de manera orquestada, como un clan perfectamente organizado”. Y añadieron que “todos ellos gestionaban o participaban de las empresas involucradas en los actos de despatrimonialización de Zed Worldwid".

"Despatrimonialización"

En concreto Pérez Ramírez fue vicepresidente y consejero de Zed Worldwid desde 2006 al 16 de junio de 2014, "años en los que se produjeron la mayoría de los actos de despatrimonialización de ZED a favor de sus empresas familiares”, completaron las acusaciones.

Esta interpretación ha convencido al magistrado Antonio Piña Alonso, al tener en cuenta, tal y como relató el fiscal perseguido, la "intervención directa, por administrar o formar parte del consejo de administración en las sociedades" del padre de Pérez Dolset.

"Los negocios desarrollados entre estas sociedades con el traspaso de bienes, pago por suministros y cesión de activos, que ya fueron declarados sin causa real en el concurso, constituyen el objeto de este procedimiento y en todos ellos tiene una intervención real el investigado, ya sea tomando decisiones o consintiéndolas al disponer de información suficiente de la dinámica comisiva y tener conocimientos al formar parte de la administración y actividad directiva de numerosas sociedades. Añadir a ello, que también ha resultado beneficiado por las transmisiones de bienes, en su calidad de accionista de Wisdom", completa el auto, de 18 de marzo, al que ha tenido acceso esta redacción.

Este jueves EL PERIÓDICO informó de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid abrió diligencias por un delito de revelación de secretos tras recibir la denuncia que presentó el fiscal de Anticorrupción José Grinda al detectar la difusión de información de carácter privado, según adelantan fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, que destacan que ese material coincide con el que pretendió difundir en la prensa la excargo del PSOE en Cantabria Leire Díez.

Informaciones periodísticas aseguran que Leire Díez ofreció a varios medios de comunicación documentación para atacar a Grinda. "El encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, ya que Leire Díez y él estaban colaborando para ayudar a la creación de una asociación de afectados por el excomisario José Manuel Villarejo", dice de forma literal el diario El Español.

