Fuego
España pide a Europa dos aviones cisterna de gran capacidad para luchar contra los incendios
Marlaska confirma que los aviones "más importantes" para la extinción de fuegos van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan
EP
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa.
En declaraciones a 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha defendido que España cuanta con "suficientes operativos puestos a disposición del conjunto de las direcciones técnicas" de las comunidades "para combatir los incendios pertenecientes", si bien ha indicado que se ha solicitado el refuerzo a Europa ante el desarrollo de los acontecimientos.
Marlaska ha explicado que el módulo con dos aviones, los "más importantes" para la extinción de fuegos, van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan.
El ministro ha dejado claro que este refuerzo no es necesario a día de hoy, pero que lo solicitan ante la previsión meteorológica para las próximas horas y días. "Queremos tener esos aviones a la mayor brevedad en nuestro territorio nacional para poder ser utilizados, en caso de que sean precisos", ha señalado.
Además, Marlaska ha sido preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha solicitado esta tarde que el Gobierno pidiera ya la ayuda a la Unión Europea y ha criticado la reacción del Ejecutivo, que hace más complicada la gestión a las comunidades autónomas.
"Es propio de una persona que está desubicada. No voy a entrar en esa confrontación", ha respondido el ministro, quien ha vuelto a recordar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de emergencias, pero que pueden pedir apoyo al Estado y al resto de las comunidades.
Y ha añadido: "Si viéramos que algunas de las comunidades no está en condiciones de la gestión correcta lo asumiríamos".
A su juicio, en este momento Castilla y León puede gestionar "razonablemente" la emergencia con sus medios, los del Estado y los del resto de las comunidades que prestan apoyo, además de la llegada de los medios europeos que se han solicitado.
Y ha vuelto a repetir que "si viéramos que esto es insuficiente o que por cualquier circunstancia debemos asumir la competencia, que no dude la ciudadanía que lo haríamos".
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Una localidad extremeña vive la noche más tórrida de España
- El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones 'más beneficiadas' en recursos para atender a menores migrantes
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Los 37 pueblos de Cáceres que se adhieren al nuevo servicio de la diputación
- La 'noche mas larga' en Villar del Pedroso: evacuaciones, confinamientos, casas afectadas y ganado perdido