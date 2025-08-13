El Gobierno se divide en la respuesta política a los incendios: Puente y Bolaños azotan al PP mientras Aagesen y Saiz piden "unidad"

El Gobierno central ha continuado este miércoles desplegando discursos distintos en la respuesta política a los incendios que asolan varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP. Mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha unido a las críticas que lleva lanzando desde hace días su homólogo en Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha seguido la estela de la titular de Inclusión, Elma Saiz, y ha pedido “unidad” a todas las administraciones. Mientras las dos últimas son dirigentes más técnicas, Puente y Bolaños se encuentran entre los miembros del Gobierno con mayor peso político.

“Ambas cosas son compatibles. No estamos diciendo nada contradictorio. Predicamos con el ejemplo. Nosotros no nos ponemos de perfil ante las emergencias, no huimos de nuestra responsabilidad”, defienden fuentes de la Moncloa. De momento, Pedro Sánchez guarda silencio sobre esta controversia, limitándose en X a pedir precaución e informar sobre la situación del fuego.

"Colaboración y no confrontación"

Aagesen, también ministra de Transición Ecológica, ha evitado a primera hora valorar los mensajes en Twitter de Puente, azote del PP desde que comenzaron los incendios al afear que presidentes autonómicos como el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco y el andaluz Juanma Moreno no estén “al pie del cañón” y sigan “de vacaciones” mientras los territorios que gobiernan sufren el azote del fuego. En su lugar, se ha limitado a defender en la Cadena Ser la necesidad de que haya “unidad y coordinación”.

Saiz vino a señalar lo mismo el día anterior cuando fue interpelada. “Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación. Es momento de estar unidos”, dijo la ministra de Inclusión ante una polémica que ha llevado al PP a pedir la dimisión de Puente después de que este ironizara sobre las vacaciones de Mañueco en Andalucía mientras las provincias de Zamora y León se ven asoladas por las llamas. Comentando la noticia del incendio en Zahara de los Atunes (Cádiz), el titular de Transportes escribió en Twitter: “Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma [Moreno]”. Puente borró el tuit, pero el resto de sus mensajes, varias decenas, no son mucho más suaves.

El “patrón de conducta”

“No voy a dar ni un paso atrás”, ha dejado claro el ministro de Transportes este miércoles, de visita junto a Bolaños a las obras ferroviarias de la línea de alta velocidad en Almería. “¿Dónde está hoy Moreno? ¿Es tan grave pedirle que esté al pie del cañón cuando hay incendios? Es mi tierra, Castilla y León, la que también se está quemando. Zamora ya lo sufrió hace tres años y desde entonces no ha cambiado nada. Es la misma desidia”, ha dicho el dirigente vallisoletano. “Yo no me he cachondeado de los incendios. Esto no tiene ninguna gracia. Yo he expresado mi indignación y a mí generalmente me sale la ironía y el sarcasmo. Quédense con el patrón de conducta de los presidentes del PP. Durante la Dana, en ‘El Ventorro’. Cuando las inundaciones de Aragón, de boda. Y con los incendios, de vacaciones”, ha insistido.

Poco antes le habían pedido también una valoración sobre las críticas de Puente a Bolaños, situado al lado del ministro de Transportes en la misma comparecencia en Níjar (Almería). En lugar de eludir la pregunta, como habían hecho anteriormente Aagesen y Saiz, el ministro de Justicia respaldó al de Transportes. Ambos, junto a la vicepresidenta María Jesús Montero y el titular de Transformación Digital, Óscar López, son las voces con más peso político junto a Sánchez dentro de la parte socialista del Gobierno central.

Bolaños buscó el contraste entre el PSOE y el PP a la hora de encarar este tipo de emergencias. “Este Gobierno no elige las emergencias y las crisis. Pero sí puedes elegir cómo hacerles frente. Cuando la erupción del volcán de La Palma, el presidente Sánchez estaba en unas horas allí. Con la dana, en un par de horas estábamos reunidos diferentes ministros y en contacto con el presidente del Gobierno que venía de un viaje a la India. Cuando el apagón, en una hora y media estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional”, ha recordado Bolaños.

“A nosotros las emergencias nos pillan trabajando. Yo solo quiero que se pregunten si esto de estar al pie del cañón cuando suceden crisis sucede siempre y en los gobiernos de todos los colores. Por eso a los ciudadanos les interesa que siga el Gobierno de Pedro Sánchez. Estamos donde la ciudadanía necesita”, ha concluido el ministro de Justicia.

Suscríbete para seguir leyendo