Baleares
Balance de la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.400.000 euros y armas de fuego
La operación Manso, Primo y Enroque Bal, desarrollada conjuntamente por Polcía y Guardia Civil, finaliza con quince detenidos, entre ellos un inspector de Policía
Casi 700 kilos de cocaína, 200 de hachís, varias toneladas de hachís, 1.000 plantas de marihuana, 1.409.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego con abundante munición. Es el material intervenido en la operación conjunta realizada por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en la que ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, con quince detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Nacional que durante años dirigió uno de los grupos antidroga.
Según informan fuentes policiales, en la operación se ha desarticulado una organización criminal asentada en Mallorca, conectada con otras de carácter transnacional, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
La organización introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.
En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.
El pasado día 9 de julio se intervenían en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína, que previamente había sido recogida en el mediterráneo y trasladada a la isla de Ibiza para su envío unos días después a la península y varios países europeos.
También se les relaciona con la incautación de varias toneladas de hachís.
Fase de explotación
El pasado lunes se llevaba a cabo la fase de explotación de la operación la fase de explotación de la operación MANSO, PRIMO y ENROQUE BAL y en la que se practicaban trece registros en Mallorca y se detenía a quince personas como presuntos autores de los hechos investigados. Además, en el marco de esta operación, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional arrestaron a un inspector de Policía, que durante años dirigió uno de los grupos antidroga de la Jefatura de Palma.
A primera hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, perfectamente coordinados, iniciaban los registros en las localidades de Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller.
En los registros se intervinieron 1.409.000 euros, 11’3 kilos de cocaína, una plantación de marihuana con 1.000 plantas, cuatro armas de fuego real con numerosa munición, silenciadores y dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas y una moto de agua, así como seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.
A todo ello hay que añadirle las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la operación, 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- Vacían el embalse de Alcollarín para erradicar una especie invasora: 'El desastre ecológico es aún mayor