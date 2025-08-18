Robles no descarta enviar más militares a los incendios pero solo como apoyo logístico

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, si bien ha puesto el acento en que no pueden atacar directamente al fuego sino realizar labores de apoyo logístico.

La ministra respondía así, en la Cadena SER, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar el Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que están asolando especialmente a comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, y ha criticado su "ignorancia" por realizar esa petición.

"Se pueden incrementar los (militares) que se quieran desde el punto de vista de presencia física pero no podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio; están y han estado desde el día 2 de agosto", ha incidido la ministra, quien ha pedido no hacer demagogia con este tema y, sobre todo, "no faltar a la verdad".

Robles ha insistido en que el ataque directo al fuego solamente lo pueden hacer profesionales cualificados que en el caso de las Fuerzas Armadas son los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están actuando desde el primer día "con un enorme riesgo" para sus vidas.

"Lo esencial es atacar directamente al fuego. Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada", ha subrayado la ministra, quien ha señalado que, sin entrar en debate con nadie, "no se trata de pedir medios sino de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables".

No ha querido tampoco entrar "en ningún tipo de polémica" con las comunidades autónomas que han pedido que el Gobierno asuma el mando, y ha dicho que hasta que no cambien las temperaturas "esto no se va a poder controlar", a la vez que ha insistido en que el Ejecutivo ha estado desde el minuto uno trabajando en primera línea.

Respecto a los ciudadanos que se han negado a ser desalojados, Robles les ha pedido que escuchen a los técnicos, a la vez que ha reconocido que en ocasiones hay que asumir algunas pérdidas materiales para evitar daños mayores.

La titular de Defensa se ha mostrado abierta a la ayuda de otros países, si bien ha remarcado que España cuenta con los mejores profesionales.