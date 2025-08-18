Sánchez traslada a Clavijo el "compromiso" de "seguir trabajando" juntos en la agenda canaria y el "reto" migratorio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado el "compromiso" de "seguir trabajando" con el líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en la agenda canaria y la gestión del "reto" migratorio, tras la reunión que han mantenido este lunes en el Cabildo de Lanzarote.

"Hemos abordado la agenda canaria y la gestión del reto migratorio, con el compromiso de seguir trabajando juntos", ha señalado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado tras un encuentro que ha comenzado sobre las 17.30 horas (16.30 hora local) y al que también ha asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El presidente regional se quejó de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido": "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".