Yolanda Díaz reaparece para denunciar el "enfrentamiento" político por los incendios en la víspera de acudir a una protesta contra Rueda

Yolanda Díaz reaparece para denunciar el "enfrentamiento" político sólo un día antes de acudir a una manifestación contra la gestión de Alfonso Rueda en la crisis de los incendios, que han calcinado casi 400 hectáreas en todo el país. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha afeado la refriega que mantienen estos días Gobierno y PP y ha pedido políticas públicas de prevención y políticas agrarias para evitar el "abandono del campo".

La líder de Sumar en el Gobierno ha protagonizado este miércoles su primera intervención desde que comenzó la oleada de incendios hace diez días, en los que ha limitado sus apariciones a mensajes en redes sociales. En una entrevista en Cadena Ser Galicia, Díaz ha reprochado a los principales partidos que "no es momento de hablar de lo que se hizo bien o mal", pero sí ha admitido que "es evidente que falló la coordinación" a la hora de abordar la situación en Galicia, en un reproche velado al gobierno autonómico.

En distintos momentos de la entrevista, Díaz evitó criticar abiertamente la gestión de las comunidades autónomas. "No es momento de hacer esto, es un momento de que tenemos que apagar fuegos, salvar vidas y ayudar", defendió. "No quiero entrar en enfrentamientos ahora mismo porque hay gente que lo está pasando muy mal", insistió en otro momento de la entrevista. "Ya valoraremos y depuraremos depurar responsabilidades", aseguró, al tiempo en que defendió el papel del Gobierno, al considerar que está "a la altura" de la situación.

Una posición que contrasta con su presencia este jueves en Vigo en una manifestación contra la gestión de los incendios por parte de la Xunta de Galicia, impulsada por la plataforma 'Por un monte gallego con futuro'. En el manifiesto de la convocatoria, las distintas asociaciones firmantes culpan la gestión de Rueda y critican "la inacción de los gobiernos del PP gallego".

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha criticado que "se están privatizando gran parte de los servicios de prevención en Galicia", en una nueva crítica a la Xunta de Galicia, y ha defendido que "la prevención de incendios tiene que estar en manos públicas". En este sentido, ha defendido una "política de prevención, algo que no se hace", y ha llamado a impulsar políticas enfocadas en el mundo agrario, con el objetivo de, entre otras cosas, "evitar monocultivos, repoblar con especies autóctonas, tener terrenos agrarios en los monte y promover la ganadería extensiva. Esto es clave para poder favorecer la prevención", defendió. Yolanda Díaz también ha denunciado "el abandono de lo rural" y ha llamado a "defender políticas agrarias".