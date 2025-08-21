Sánchez no quiere barcos por La Mareta
El Gobierno impone una exclusión temporal de la navegación en Costa Teguise hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad
Fernando Multitud
Las Palmas de Gran Canaria
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en uso de sus competencias, informa a Salvamento Marítimo de la "exclusión temporal a la navegación marítima en la Isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025 por motivos de seguridad en el espacio marítimo". Según el radioaviso, emitido el pasado día 4, dicha restricción es hasta el 31 de agosto y abarca el espacio de Costa Teguise. En esta localidad se encuentra la residencia La Mareta, donde veranea el presidente Pedro Sánchez, y nada debe perturbar su descanso por tierra, mar y aire.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Incendio de Jarilla, en directo | Guardiola: 'Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
- Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
- Nueva agresión a una médico en Extremadura: 'Vete a tu puto país, te vamos a investigar