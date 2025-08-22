RD Congo
La Fiscalía congoleña pide la pena de muerte contra el expresidente Kabila
El ex mandatario abandonó el poder en 2019 y reside en el extranjero desde hace más de dos años.
EP
La Fiscalía de República Democrática del Congo (RDC) ha solicitado este viernes la pena de muerte contra el expresidente Joseph Kabila, juzgado 'in absentia' ante un tribunal militar por cargos de traición y crímenes de guerra, entre otros, en relación a su presunto apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).
Para la Fiscalía, Kabila es el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos. Considera probada la relación entre el expresidente y el M23 y cita como ejemplo que en mayo acudiese a Goma, una ciudad del este de RDC controlada por el grupo.
La Fiscalía ha alegado que no existen atenuantes que permitan rebajar el castigo a Kabila, para quien tan sólo contempla penas de cárcel en el caso de los cargos de apología del terrorismo (20 años de prisión) y de conspiración (15 años), según el portal de noticias 'Actualité'.
Kabila abandonó el poder en 2019 y reside en el extranjero desde hace más de dos años. Según explicó él mismo, se fue de República Democrática del Congo por el empeoramiento del contexto de seguridad, que se ha hecho palpable en las regiones orientales, ricas en recursos naturales.
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres
- El alcalde Arturo Aranguren y sus 14 concejales dejan el cargo en Cáceres
- Una rama gigante cae encima de un hombre en pleno paseo de Cánovas de Cáceres