Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- El alcalde Arturo Aranguren y sus 14 concejales dejan el cargo en Cáceres
- Una rama gigante cae encima de un hombre en pleno paseo de Cánovas de Cáceres
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas