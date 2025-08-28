El subdirector de Emergencias intentó personarse en la causa de la dana y pidió paralizar los plazos para estudiarla

El subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), Jorge Suárez, intentó personarse en la causa de la dana y pidió que se paralizaran los plazos procesales hasta que no accediera al sumario.

La causa de la dana está centralizada en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja desde finales de enero. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra abrió diligencias desde el día siguiente de la tragedia del 29 de octubre, pero los tres primeros meses sólo realizó gestiones sobre las 75 víctimas del partido judicial de Catarroja. Finalmente, el 30 de enero, tras reunirse con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia, comunicó verbalmente su disposición a "asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias y/o querellas relativas a la gestión de la dana que puedan llegar", según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Sólo quince días después, el subdirector general de Emergencias presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción 9 de València (se desconoce por qué razón, ya que este juzgado no ha practicado diligencias sobre la dana), fechado el 17 de febrero. En la comunicación al juzgado, la procuradora y el abogado de Jorge Suárez, anunciaban formalmente que solicitaban "personarse en el procedimiento al margen referenciado en aras de ejercer la dirección letrada y procesal de mi representado, rogando que se entiendan con los profesionales que suscriben en las sucesivas comunicaciones. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española" (que protege el derecho a la tutela judicial efectiva). Curiosamente, la representación de Jorge Suárez no identificaba quién era su representado y por qué quería personarse en la causa de la dana.

En el mismo escrito, incluido en el sumario al que ha tenido acceso Levante-EMV, el abogado de Jorge Suárez solicitaba "la suspensión de todos los plazos procesales [de la causa de la dana], en tanto que no se nos haga entrega de la copia íntegra y foliada de los autos". Una petición de paralizar la causa en toda regla, que no tuvo éxito.

La respuesta del Juzgado de Instrucción 3 llegó en una providencia del 24 de febrero en la que la magistrada daba cuenta de la recepción del escrito. Aunque vista su respuesta, la magistrada pensó erróneamente que Jorge Suárez era familiar de una de las 228 víctimas de la dana. "Presentado el anterior escrito en nombre y representación de Jorge Suárez Torres, únase a los autos de su razón y, visto su contenido, con carácter previo a tenerlo por personado se le requiere a fin de que facilite los datos del fallecido y, con su resultado, se acordará".

A partir de esta respuesta, el silencio por parte de Jorge Suárez, que estará representado por el bufete de Madrid Ospina Abogados, que consiguió notoriedad mediática al representar a la familia de Edwin Arrieta, el médico asesinado y descuartizado en Tailandia, por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho.

Esta confusión sobre la identidad de Jorge Suárez y que el juzgado de la dana lo confundiera con el familiar de una víctima se debe en parte a que ni él ni sus representantes lo identificaron como subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre). Y a que su petición se produjo en plena vorágine del inicio de recepción de escritos e inhibiciones de los 20 juzgados de nueve partidos judiciales que abrieron diligencias por los 228 fallecidos en la dana, así como todas las denuncias que se presentaban inicialmente. Las primeras imputaciones no se producirían hasta el 10 de marzo, con la decisión de la jueza de la dana de citar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Suárez sería el número cuatro de del departamento de Emergencias, por detrás de los dos anteriores y del director general de Emergencias que el día de la dana era Alberto Javier Martín Moratilla.

El número cuatro de Emergencias, funcionario de más rango y conocedor del Es Alert Jorge Suárez y José Miguel Basset son los dos técnicos señalados por los representantes políticos que participaron en las horas críticas del fatídico 29 de octubre. Se trata, respectivamente, del subdirector general de Emergencias, el funcionario de más alto rango del 112, así como del exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Ambos están citados a declarar desde el pasado 24 de abril, en calidad de testigos, después de que la jueza rechazara varias peticiones de imputación. Su comparecencia se prevé para el próximo otoño, aunque aún se desconoce la fecha en la que declarará. También apuntó a Suárez el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó. “En la reunión, esta y las posteriores, son los técnicos los que llevan la batuta”, apunta Mompó sobre la dinámica del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia que se constituyó a las 17 horas del 29-O. Mompó también explicó que fue Suárez el primero dentro del Cecopi en hablar del Es Alert, en explicar el protocolo. También situó entre él y su equipo la redacción del mensaje. “Suárez nos advierte de la existencia. He leído que había una hoja, pero creo que lo hizo él con gente de su equipo, le pasarían a él la propuesta, lo leyó en el Cecopi y la preocupación era si se alertaba demasiado a la gente y había efecto estampida…Pero no se redactó en la sala del Cecopi”, según dijo Mompó, tal como fuentes conocedoras de su declaración confirmaron a Levante-EMV. El alto funcionario de la Generalitat, Jorge Suárez cuenta con una amplia experiencia en su puesto y en la gestión de emergencias. El técnico ya ocupó este cargo legislaturas anteriores, incluida la pandemia o los grandes incendios forestales. Un cargo de la máxima confianza de los anteriores gestores. También compareció ante la prensa para explicar el operativo de 'Esperanza del Mediterráneo' que permitió el desembarco de 630 personas de los buques Dattilo, Aquarius y Orione, en el Puerto de València, en junio de 2018, trasa ser rechazados en Italia y Malta. Como ha contado Levante-EMV Suárez es conocedor del Es-Alert, el sistema de alerta masiva diseñado por el Consell del Botànic y presentado y ensayado en 2022 que el día de la dana llegó a los teléfonos móviles a las 20.11 horas. Una experiencia que lo convierte en una pieza esencial en las pesquisas de la jueza, que considera que fue "notablemente tardío y errado en su contenido".

