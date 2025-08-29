El Gobierno aprobará el martes la quita de la deuda y confía en que el PP se sume

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará la quita de la deuda en el próximo Consejo de Gobierno. La medida supondrá una condonación de 85.000 millones de euros para los territorios. Sin embargo, la propuesta se ha encontrado de frente con el grueso de las comunidades autónomas, gobernadas por los populares, que denuncian que esta decisión responde a las exigencias de los líderes independentistas catalanes.

La comunidad autónoma que más se beneficia será Andalucía, sin embargo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido en múltiples ocasiones su disconformidad con la medida. Ahora, la socialista ha retado al popular y al resto de barones a rechazar esta ayuda. De hecho, la vicepresidenta ha explicado que la postura de los líderes del PP "responde al criterio de Génova y al no por el no", para acusar a Moreno de "confrontar permanentemente con el Gobierno".

"No tiene argumento para renunciar a esa condonación de la deuda", ha asegurado la vicepresidenta sobre la negativa del presidente de la Junta de Andalucía. La ministra, que ha estado en Sevilla para visitar las instalaciones de Gri Tower Sevilla, ha recordado que "la comunidades autónomas que más se beneficia es Andalucía", por lo que espera que el presidente "recapacite", ya que, en su opinión "va a ser difícil que Andalucía no vaya a perdonarse una deuda".

Un acuerdo para la financiación autonómica

El Gobierno andaluz siempre ha rechazado esta posibilidad, que supondría ahorrar aproximadamente 1.400 millones de euros en intereses durante los próximos 10 años. De hecho, durante la reunión que tuvo el Ministerio con las comunidades autónomas, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, junto al resto de representantes populares, se levantó de la mesa de negociaciones apenas cinco minutos después de comenzar el encuentro.

Frente a la propuesta de condonación del Gobierno de España, desde la Junta de Andalucía se insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo para cambiar el sistema de la financiación autonómica. Sobre este punto, la ministra ha subrayado que Moreno "trasladó hace unos meses que iba a hacer un frente común y todavía no ha sumado ninguna propuesta porque no puede convencer a otros territorios". "Lo que dice en Andalucía es contrario de lo que se dice en Madrid y de lo que se dice en Galicia", ha puntualizado.

Para el Ministerio, "la dificultad está en poner de acuerdo a todos los territorios". Después de desmentir que vaya a haber "un cupo para Cataluña", Montero ha animado a Moreno a revisar "las declaraciones de otros líderes territoriales, por ejemplo en Cataluña", porque, según Montero, "mientras que el PSOE gobierne no va a haber ningún agravio territorial". "Lo que no puede ser es que te digan una cosa y la contraria, alguien está mintiendo", ha insistido.

Montero también ha aprovechado la visita para defender que ella, desde el Gobierno de España trabaja "para Andalucía". Así, ha ejemplificado que, desde su llegada al Ejecutivo central "Andalucía está recibiendo los mayores recursos de su historia" y que, "de media", la Junta ha recibido" 8.500 millones más cada año de los que recibía cuando gobernaba el PP". Sin embargo, ha lamentado que nunca tuvo Andalucía un mayor deterioro de la sanidad la educación y la dependencia". "No es cuestión de cuantos recursos si no de cómo se orienta", ha sentenciado.