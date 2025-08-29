Mazón se instala en la anomalía

Parecía una misión imposible en noviembre, tras revelar su paradero durante la tarde del 29 de octubre. También en febrero cuando, en un intento de alejarse de la instrucción judicial, cambió su versión inicial para admitir que llegó al Cecopi bastante más tarde de lo reconocido en un principio. O incluso en mayo, después de que Feijóo acelerase el congreso nacional del PP ante la opción de un adelanto de las elecciones generales.

Pero Carlos Mazón, cuando se cumplen diez meses de la dana, ha desbaratado la mayoría de las quinielas y ha conseguido sobrevivir políticamente a su cuestionada gestión de la catástrofe, en la que 228 personas perdieron la vida. Y no sólo eso. Pasado el shock, el president parece ahora convencido de poder agotar mandato e incluso de conservar opciones a ser candidato en 2027.

La resistencia de Mazón en el Palau no ha sido una tarea sencilla. En ese tiempo ha enfrentado los envites de la oposición, de la calle e incluso de su propio partido, que en repetidas ocasiones y con el mismo Feijóo a la cabeza, ha jugado más en contra de los intereses del barón popular que la propia izquierda. En todas esas batallas Mazón ha encontrado en Vox a su mejor escudero, también para contener el fuego amigo.

El otro gran escollo en el particular 'manual de resistencia' de Mazón ha emergido en la figura de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, convertida ahora en objetivo de los imputados Salomé Pradas y Emilio Argüeso y que con sus autos ha ido desmontando el relato del Consell sobre el 29 de octubre.

De la réplica al repliegue

Tras una primera fase a la ofensiva contra el Gobierno de España en busca de imponer su versión de que la Generalitat valenciana no tenía información suficiente para actuar frente a la emergencia, y tras constatar que no valió para tapar su ausencia en esa jornada, Mazón optó por acatar las órdenes de la dirección nacional y se puso a cobijo mientras en el exterior el temporal arreciaba.

Se alejó de los periodistas para evitar las preguntas incómodas y también de la ciudadanía, en un claro intento de minimizar las escenas de contestación social. Unas críticas que pese a sus actos en caminos rurales y otras zonas de difícil acceso o sus apariciones sin avisar a los medios no sólo no ha conseguido desactivar sino que se han convertido en habituales. Esa crispación continúa latente sobre todo en la zona cero, por donde el jefe del Consell apenas ha aparecido en este tiempo.

Oxígeno desde el PSOE y Vox

Mazón sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que superaba en el cargo, sobre todo en las semanas más críticas cuando soportaba todo el foco mediático nacional, era una victoria. Con el tiempo, el tablero político en Madrid también se ha aliado con sus intereses.

El estallido del escándalo de Santos Cerdán y las nuevas informaciones aparecidas sobre José Luis Ábalos y Koldo, que derivaron en un esperpéntico registro de la casa del exministro en València, dieron una baza al dirigente popular, que encontró una vía de escape para sortear con más holgura las sesiones de control en las Corts, donde poco a poco fue recuperando su tono habitual.

En esa recomposición de Mazón ha sido imprescindible Vox. Su exsocio en el Consell ha sido su mayor garantía de continuidad en la Generalitat valenciana. No sólo no ha pedido nunca su dimisión, complicando que Feijóo pudiera moverle la silla al no garantizar su apoyo al nuevo candidato del PP, sino que le ha brindado uno de sus pocos triunfos en este tiempo con la aprobación de los presupuestos de 2025. Eso sí, los de Santiago Abascal han aprovechado esa debilidad del dirigente popular para dejar su sello en las cuentas autonómicas.

Objetivo 2027...¿y más allá?

Así, Mazón ha disfrutado de un verano mucho más apacible de lo que cabía esperar hace algunas semanas. La opción de que agote la legislatura parece más factible que nunca e incluso estaría midiendo sus fuerzas para pelear por repetir como candidato en 2027. Este segundo extremo queda todavía lejano y a expensas de demasiados flancos, pero fuentes populares confirman que el president está decidido a finalizar su mandato. La remodelación del Consell que prepara reafirma esa intención y es vista en el Palau como una vía para cambiar el paso y proyectar a futuro.

Sólo un adelanto electoral de Pedro Sánchez podría alterar esos planes. Fuentes del PPCV ven "viable" que si el socialista mueve ficha y llama a las urnas, Mazón haga lo propio en busca de una confrontación directa con el presidente del Gobierno. En todo caso, esta operación debería estar coordinada con Génova, que tendría que valorar antes el posible coste para Feijóo de compartir campaña con el político alicantino, lo que daría munición a la izquierda como ya sucedió el 23J tras el pacto exprés de Mazón con Vox.

Salvo ese escenario de unas generales en 2026, la opción de volver a ser cabeza de cartel se complica para Mazón. Algunos en su partido, como ya contó Levante-EMV, son partidarios de que tome la iniciativa y concrete su futuro en este inicio de curso, sin esperar a factores externos.

Ese camino para volver a estar en la papeleta del PPCV en 2027 tampoco está expedito. La irrupción de Francisco Camps como candidato a presidir la formación en la C. Valenciana es una piedra en el zapato de Mazón. Por el momento la dirección nacional ha metido el congreso del PP valenciano en la nevera, que debería celebrarse el año próximo.

La cuesta de octubre

Entre tanto, y tras la tregua estival, Mazón afronta su particular cuesta de octubre. Primero, el 9 d'Octubre, festividad donde será complicado que mantenga su distancia con la calle, exponiéndose de nuevo a críticas. Pocos días después se cumplirá el primer aniversario de la dana, con la incógnita de qué carga institucional dará la Generalitat valenciana a ese 29 de octubre. La relación de Mazón con las víctimas, que sigue lejos de normalizarse, también anticipa que el funeral de Estado prometido por el Gobierno puede ser otro mal trago para el jefe del Consell.

Aunque ha parado en agosto, conviene no olvidar la vertiente judicial. Por los juzgados de Catarroja todavía tienen que desfilar personas que jugaron un papel clave en la emergencia, como diversos alcaldes, el entonces inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia y jefe del operativo, José Miguel Basset, o el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. Todo ello con el interrogante de si (o cuándo) la jueza dará el paso y pedirá al TSJCV la imputación de Mazón.

