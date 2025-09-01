Junqueras avisa de que solo habrá presupuestos si el Gobierno aprueba su propuesta de financiación para Cataluña

ERC no tiene intención de sentarse a negociar unos presupuestos -ni catalanes, ni estatales- hasta que el Congreso no vote su propuesta sobre la financiación singular. El presidente republicano, Oriol Junqueras, ha explicado este lunes en una entrevista en Ser Catalunya que esta iniciativa legislativa se presentará públicamente la semana que viene y deberá ser la base para un "buen acuerdo de financiación" catalana que permita abrir la interlocución con los socialistas. "ERC hará una propuesta porque no la hace nadie más; es bueno que cualquiera que quiera llegar a acuerdos se ponga, si no lo hacen, no habrá nuevos acuerdos", ha declarado Junqueras.

Para que la iniciativa prospere en el Cámara Baja es necesario el apoyo de todo el bloque de investidura que hizo posible que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, una cuestión que desde Esquerra asumen que es complicada: "No es sencillo porque hace falta una mayoría amplia y variada [...], por eso el modelo debe ser suficientemente bueno". En este escenario, Junqueras no fija como condición imprescindible la aprobación del plan, sino que se someta a votación. Es decir, que antes pase por el Consejo de Ministros y cuente con el aval del Gobierno para poder llegar al Congreso. "No basta con que [los socialistas] voten a favor de un acuerdo; lo importante es que apoyen un buen acuerdo", ha remarcado.

La recaudación del IRPF y el control del gasto

El líder republicano no ha desvelado aún el contenido de la propuesta, pero sí ha subrayado que será tan relevante que Cataluña recaude el 100% de los impuestos como que la Generalitat decida cuánto se invierte o gasta en la comunidad. La primera cuestión ya está calendarizada, como mínimo, para 2028; la segunda ni siquiera se abordó en la comisión bilateral Estado-Generalitat de julio, donde PSC y PSOE presentaron una acuerdo para la financiación que Esquerra consideró insuficiente. Entonces, ya avisaron de que, sin rectificación, no habría margen para negociar nuevos pactos, tampoco presupuestarios.

“Es tan sencillo como que no habrá nuevos acuerdos mientras no haya un nuevo modelo de financiación”, ha insistido Junqueras. El mensaje apunta tanto al president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien reclama la máxima implicación para lograr un “buen modelo”, como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien pide que se "decida" a resolver esta cuestión. En Esquerra señalan desde hace semanas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como principal escollo en la negociación, al considerar que su condición candidata a las elecciones andaluzas complica el entendimiento y alimenta el bloqueo.

