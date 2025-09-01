Salvador Illa se reunirá este martes con Carles Puigdemont en Bélgica

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la delegación del Gobeirjno catalán en Bruselas. Será la primera vez que los dos dirigentes se vean personalmente. El encuentro llega después de que Illa haya reclamado públicamente al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Puigdemont para que pueda regresar a España. Precisamente este viernes lo volvió a hacer durante el encuentro que el Govern celebró en el municipio tarraconense de Arnes. Durante su intervención, pidió el "despliegue efectivo de la ley de amnistía", algo que todavía no se ha llevado a cabo, a pesar de que el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la norma en mayo de 2024.

Desde entonces, Junts ha reclamado en más de una ocasión una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, es uno de los asuntos que los posconvergentes reivindican al hacer balance de los pactos pendientes con el PSOE. En el caso de Illa, el partido se había quejado de que Illa excluyera Puigdemont de la ronda de reuniones que celebró con todos los expresidentes de la Generalitat cuando accedió al cargo. En aquel momento, el Govern argumentó que Puigdemont todavía era un líder político en activo y no descartó reunirse con él en alguna otra ocasión, aunque no lo había hecho durante sus últimos viajes a la capital europea.

A pesar de no haber sido amnistiado aún por la justicia, la dirección posconvergente buscaba esta imagen porque consideraba que supondría una especie de "amnistía política". Sin embargo, este lunes el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha restado importancia a la cita con Illa y ha justificado que se producirá por "respeto institucional".

"La reunión llega muy tarde, el president ha ido más de una vez a Bélgica y no ha sido capaz de encontrar tiempo para reunirse con él", ha denunciado en declaraciones en Rac1, donde ha descartado que esta cita sirva para engrasar la relación con Sánchez, a quien siguen reprochando que no haya visitado aún el expresident. "Ya no pedimos una foto o un encuentro, hay un acuerdo muy delicado. Creíamos que era importante aquel encuentro, cada uno asumirá sus consecuencias", ha rematado.

El regreso de Puigdemont

Por su parte, Illa siempre había mantenido que se reuniría con Puigdemont "cuando llegara el momento" y, de hecho, siempre había manifestado que prefería hacerlo cuando el líder de Junts hubiera regresado a Cataluña. También se había proyectado esa cita después de que el expresident se hubiera reunido con el presidente del Gobierno. Sin embargo, la demora en la aplicación de la amnistía ha trastocado las intenciones iniciales.

El retorno de Puigdemont es uno de los escenarios que el Govern calcula que podrían darse en los próximos meses. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran no temer que ese momento suponga un cambio de rasante para el independentismo y para la situación política en Cataluña y, en todo caso, aseguran que la prioridad debe ser que "se resuelvan las situaciones personales" de los encausados por el 1-O. También los posconvergentes esperan que el futuro judicial de su líder se empiece a resolver antes de fin de año, aunque ya no hacen cábalas sobre el calendario.

Illa y Puigdemont no se habían encontrado nunca cara a cara, ya que no habían coincidido en la primera línea de la política -cuando Puigdemont era president, su interlocutor al frente del PSC era Miquel Iceta-, y ahora que lo han hecho, el líder de Junts continúa sin poder regresar a España sin riesgo de ser detenido. No obstante, sí que han hablado por teléfono durante esta legislatura. El primero en dar el paso fue Puigdemont, que telefoneó al líder socialista después de ser investido por el Parlament president de la Generalitat, y tras su reaparición y posterior fuga en Barcelona. En esta ocasión fue una llamada de cortesía para felicitarle por el cargo.

Junqueras celebra la reunión

Desde ERC han celebrado que tenga lugar esta reunión y han emplazado a ambos dirigentes a aprovechar el encuentro para “ponerse a trabajar” y “construir mayorías” para el nuevo modelo de financiación catalán. “Sería bueno que todo el mundo nos ayudara”, ha declarado el presidente republicano, Oriol Junqueras, en una entrevista en Ser Catalunya. El líder de ERC ha asegurado que mantiene contacto con Junts -tanto con Puigdemont como con Turull-, y que cuenta con ellos para lograr una mejor financiación: “Es bueno para Cataluña, no para Esquerra”, informa Gisela Boada.

