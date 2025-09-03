Feijóo no asistirá a la apertura del año judicial por la imputación del fiscal general del Estado

Alberto Núñez Feijóo da la primera campanada del nuevo curso político. El líder de la oposición se ausentará el próximo viernes de la tradicional apertura del año judicial en el Tribunal Supremo (TS), que preside el rey Felipe VI y que viene marcada esta vez por la imputación y la más que probable apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien como todos los años pronunciará un discurso. Así lo ha trasladado en un comunicado el Partido Popular (PP) en el que se evita expresamente hablar de plante, alegando que Feijóo acompañará ese mismo día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acto que el PP de Madrid celebra con motivo de la vuelta de vacaciones. “Por tanto, no asistirá a la apertura del año judicial, convocada para el mismo día y a la misma hora”, reza la literalidad del comunicado distribuido por la dirección del PP.

En la misma ambigua línea, el primer partido de la oposición subraya que “Feijóo había asistido a la apertura del año judicial cada año desde que accedió a la Presidencia nacional del Partido Popular” y añade a continuación que “este año no será posible por un compromiso previamente adquirido”. El comunicado se cura en salud expresando “el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular”. La presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, también pronunciará como es preceptivo un discurso en el acto de marras.

Los populares no olvidan aludir, para contextualizar la ausencia de su líder al acto, las palabras en contra de algunos jueces del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en Televisión Española el pasado lunes, que este mismo miércoles reiteraba el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “El año judicial arranca en la misma semana en la que el presidente del Gobierno ha dicho que en nuestro país los jueces persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos”, señala el texto.

Ataques a Sánchez

El PP señala además que el jefe del Ejecutivo "duda de las imputaciones y procesamientos del fiscal general, pero también de su hermano y su mujer, poniendo en entredicho al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a la Audiencia Provincial de Madrid y al menos a dos juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz", en referencia al juez de Madrid que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, y a la magistrada Beatriz Biedma, que ha llevado el caso contra David Sánchez Pérez-Castejón por su contratación en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE, cuyo líder regional, Miguel Ángel Gallardo, también está imputado en la causa.

El rey Felipe VI presidirá el próximo viernes el acto de apertura del año judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio.

La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales españoles y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado y procesado acusado de un delito de revelación de secretos.

Y todo ello en un acto solemne y estrictamente protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.

