Caso Koldo
El Supremo pide nuevos datos al Congreso, al PSOE y a Navarra para que la UCO complete sus informes sobre Cerdán y Ábalos
La Guardia Civil quiere más información sobre donaciones y pagos del partido, que incluyan los de Koldo García y sus familiares, al detectarse al menos dos dirigidos al asesor del exministro
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil necesita más datos para poder realizar los informes de patrimonio que el Tribunal Supremo le ha encargado sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. En concreto, quiere profundizar en la información de la que dispone sobre los pagos y donaciones que les realizó el partido socialista, así como otros aspectos, lo que ha llevado al alto tribunal a dirigirse al propio partido, al Congreso, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagros, donde residía el expolítico socialista.
Siguiendo la petición del Instituto Armado, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha reclamado al Partido Socialista Obrero Español que le informe "en el plazo más breve posible y no superior a siete días naturales", de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos, que pudiera haber recibido o entregado" a Santos Cerdán, pero también Koldo García Izaguirre", su exesposa Patricia y su hermano Joseba desde el año 2014, por la cercanía existente entre estos y José Luis Ábalos.
Para que la información sea completa el magistrado precisa que se "deberá precisar cada una de las operaciones realizadas, con indicación de su fecha, método de pago o abono empleado, cuenta bancaria de origen y destino, junto al concepto o comentario consignado, así como cualquier otro dato adicional que pudiera constar en relación con dichas operaciones económicas".
En el caso de Cerdán, además, se solicita la cantidad cobrada por el exdiputado tanto en el Congreso entre 2014 y 2024 y en el Parlamento navarro, así como en el Ayuntamiento de Milagros, en el que reside y en el que fue concejal.
