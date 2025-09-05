Consell y Gobierno consensúan que el funeral de Estado por las víctimas de la dana sea el 29 de octubre en la Ciudad de las Artes

La comisionada del Gobierno de España para la dana lleva días insistiendo en una idea: hay más colaboración entre administraciones de la que parece. A pesar de los posicionamientos políticos o de las disputas sobre la delimitación de competencias, hay un trabajo técnico, normalmente silencioso, que avanza. Y en una materia especialmente sensible como el funeral de Estado por las víctimas de la dana, este trabajo empieza a dar frutos. Así, los preparativos conjuntos para esa cita están muy avanzados, según las fuentes consultadas. No hay un documento cerrado, pero hay acuerdo para que el funeral se celebre, como pedían las asociaciones de víctimas, el mismo 29 de octubre, cuando se cumple un año de la tragedia. La fecha ya se ha comunicado a la Casa Real para que la tenga en cuenta en las agendas oficiales de los monarcas, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias ya está reservado para ese día.

Como confirman a Levante-EMV fuentes tanto del Gobierno de España como de la Generalitat, el trabajo para este acto oficial de recuerdo está muy avanzado. En una primera reunión sobre el tema con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, celebrada a finales de julio, ya se apuntó a la posibilidad de que se celebrara en el mismo espacio que el homenaje a las víctimas de la covid de 2020, si bien no se había estudiado el lugar ni se había contactado con sus gestores.

Un espacio laico y amplio

Según explican las fuentes citadas, Cacsa es de los pocos espacios de la ciudad que reúne los requisitos expresados por los familiares de víctimas y damnificados: un lugar digno, de carácter laico y con capacidad suficiente para albergar a miles de personas. Las tres asociaciones mayoritarias - la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O , la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia - ya reclamaban cuando comenzó el trabajo para el funeral que “ninguna familia que quiera ir se quede sin hacerlo por falta de espacio”, algo complejo de cuadrar teniendo en cuenta que no se quiere en ningún caso limitar el número de asistentes por víctima.

El detalle que en este momento permanece abierto es la hora (o, al menos, la franja horaria) en que tendrá lugar el funeral de Estado. De nuevo, todo depende de lo que consideren las víctimas, ya que la previsión es que ese mismo día se celebre la protesta mensual contra la gestión de la dana del Consell de Carlos Mazón. Así, el funeral podría tener lugar por la mañana o incluso a primera hora de la tarde, antes de la acción reivindicativa de las asociaciones de víctimas y damnificados.

Los reyes, Sánchez y Mazón

El funeral de Estado se diseña entre representantes del Gobierno autonómico y central para que sea presidido por los reyes de España, según las fuentes consultadas. De hecho, la fecha ya se ha remitido a Casa Real para que los monarcas tengan disponibilidad ese día. Estará también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La representación institucional será de alto nivel.

Las tres asociaciones mayoritarias coincidían, desde el inicio de los trabajos de planificación del funeral, en su deseo de que el protagonismo sea de los familiares, y que estos tengan prioridad en la asistencia frente a los representantes políticos, aunque entendían que es “un acto de muy alto nivel” y que “manda el protocolo”.

El funeral de Estado no será un recuerdo solo a las víctimas valencianas de la dana del 29 de octubre, sino que su carácter será más amplio. Producto de las misma catástrofe natural, murieron siete personas en Castilla-La Mancha (seis en Letur y una en Mira) y una en Andalucía, a las que también se homenajeará en València. De este modo, la previsión es que los presidentes autonómicos de estas comunidades asistan también al funeral, así como los familiares de estas otras víctimas del resto de España.

Los reyes entran a la Catedral de València minutos antes de empezar el funeral en la Catedral por las víctimas de la DANA. / EP

Colaboración en un asunto delicado

Fuentes de ambas administraciones implicadas, Consell y Gobierno, reconocen la "buena" colaboración que ha permitido avanzar en los preparativos. Fuentes del Ejecutivo valenciano, por su parte, destacan que es una de las primeras ocasiones en las que se realiza un trabajo conjunto con el Gobierno. En cualquier caso, el acuerdo está siendo posible en un tema de extraordinaria complejidad y que requiere especial delicadeza.

El funeral de Estado es una ceremonia de despedida pública que se celebra en ocasiones de importancia exepcional, como la muerte de un miembro de la Familia Real un alto cargo del Gobierno o alguna personalidad de especial relevancia. En la historia reciente existen tragedias excepcionales que han contado con funerales de Estado, como el celebrado en 2004 por las víctimas del 11M, o el que recibieron los fallecidos en el accidente del Yak-42 un año antes. También se celebró un funeral colectivo, aunque no de Estado, por las víctimas del accidente del metro de València de 2006, que tuvo lugar en el complejo deportivo Parc Central y al que asistió representación del Gobierno de España. El de las víctimas de la dana será el primer funeral de Estado laico en el país y además contará con distintas confesiones, como señaló en su momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue quien anunció la ceremonia.

