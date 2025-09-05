El fiscal general se reivindica y expresa su confianza en la "verdad" y la justicia ante el Rey y los magistrados que le juzgarán

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha utilizado su intervención este viernes en el acto solemne de apertura del año judicial, en presencia del Rey Felipe VI y las cúpulas de la carrera judicial y fiscal, para reivindicarse y manifestar de forma clara y directa su plena confianza en el Estado del Derecho, la independencia de los jueces y en la "verdad" con respecto a su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

"Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal", ha señalado al arranque de su discurso, para añadir que respeta "todas las opiniones" que pudieran manifestarse al respecto. "Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman -ha añadido seguidamente- . Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

En este punto, García Ortiz ha realizado "un humilde llamamiento" para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. "Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", ha concluido sobre este asunto.

Sánchez recibe a García Ortiz en plena polémica por la apertura del Año Judicial / EP

En esta ocasión, el acto se celebra en un ambiente especialmente tenso dadas que evidencia la existencia de un choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo al que se añade el rechazo de buena parte de la carrera a la presencia del propio Álvaro García Ortiz y a la lectura de su discurso en el mismo órgano que prevé sentarle inminentemente en el banquillo.

Pese a las peticiones para que no asistiera desde Fiscalía General se ha explicado que la presentación de la Memoria en el acto de apertura por parte del fiscal general viene obligada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que García Ortiz no podía renunciar a esta responsabilidad institucional.

