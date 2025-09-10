El partido ecologista de Sumar plantea sus propias exigencias para el pacto de Estado contra el cambio climático

El pacto de estado por el cambio climático anunciado por Pedro Sánchez tras la oleada de incendios ha causado frialdad entre los socios de Gobierno. También en Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha despertado recelos, con exigencias de partidos como Compromís o los Comuns para paralizar los proyectos de ampliación de el Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. El último en lanzar una advertencia al Ejecutivo ha sido Verdes Equo, el partido ecologista de referencia en la coalición de Yolanda Díaz, que ha pedido incluir en la propuesta una batería de medidas.

La co-coordinadora del partido, Mar González, ha comparecido frente al Congreso de los Diputados celebrado la puesta en marcha de un acuerdo de este tipo, pero advirtiendo de la necesidad de ir más allá de las propuestas hasta ahora planteadas por el ala socialsita del Gobierno.

"Las medidas están, solo hace falta voluntad política", defendió la dirigente de Verdes Equo, que a día de hoy no tiene diputados en el Congreso. La propia González, en coordinación con Sumar, ya ha trasladado sus propuestas al PSOE y, la formación pedirá también una reunión a la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona.

La co coordinadora de Verdes Equo, Mar González, y el diputado de la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez. / VERDES EQUO

González ha reclamado que el plan no recaiga únicamente sobre el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, sino que ha reclamado que el pacto de estado "sea coherente con el resto del Gobierno", recorando que "hay ministros favoreciendo agricultura intensiva y ampliando puertos y aeropuertos, los medios de transporte más contaminantes", defendió, en referencia al ministro de Agricultura, Luis Planas, y el de Transporte, Óscar Puente. La dirigente reclamó recuperar líneas de tren suprimidas por la covid que nunca se recuperaron y la prohibición de vuelos cortos nacionales que pueden sustituirse por trayectos ferroviarios.

También acudió Alejandro Sánchez, diputado del partido ecologista en la Asamblea de Madrid, que cuestionó el plan anunciado por el Gobierno. "El pacto de estado peca de ser extremadamente simple en su planteamiento. Es una cosa muy enfocada a poner solución a unas emergencias sucedidas e los últimos meses, propone pactos para lucha contra incendios, pero debe ser mucho más ambicioso y mucho más contundente", sentenció.

Las 25 medidas

Entre las 25 medidas que reclama Verdes Equo hay un plan de desurbanización de zonas inundables, con el realojo y la prohibición de nueva construcción en estos lugares, con el objetivo de evitar nuevas catástrofes como la vivida en la Comunidad Valenciana durante la DANA.

También reclaman entre otras la prohibición de publicitarse a las empresas altamente contaminantes , la creación de una Ley de Soberanía Alimentaria, que priorice la agricultura ecológica y extensiva, o la reforma de la PAC para redirigir las ayudas hacia "prácticas agroecológicas, el cuidado forestal" y reducir las ayudas a la agricultura y ganadería intensivas.

Reclaman también la creación de un plan de repoblamiento rural, para revitalizar las zonas despobladas, y una "renta básica de transición justa", una ayuda dirigida a personas, comunidades y zonas más afectadas por la reconversión de sectores contaminantes.