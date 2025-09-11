Sánchez justifica la formación obligatoria en emergencias para los escolares por “cultura cívica” ante el cambio climático

Más de 25.000 centros escolares y un total de ocho millones de alumnos, desde Infantil hasta Primaria, recibirán este curso formación obligatoria en emergencias de protección civil. El plan del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas aprobado el pasado mes de junio fue presentado este jueves por Pedro Sánchez, quien lo asoció a su propuesta de pacto de Estado frente a la emergencia climática. “Como consecuencias de todas las crisis”, tras la dana o los incendios, con el planteamiento de que esta formación extracurricular obligatoria se incorpore a la “cultura cívica” ante el cambio climático.

El jefe del Ejecutivo volvió a pedir a las formaciones políticas y las diferentes administraciones “dejar de lado cuestiones ideológicas y atender a la ciencia”. Acompañado por el presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto poco inusual entre ambos en un instituto de Cuenca, Sánchez puso en valor que esta comunidad viene desde hace año implantando este tipo de formación, antes de hacerse obligatoria por parte del Estado y le reconoció “estar a la vanguardia”.

Con este plan, España se convierte en el primer país europeo donde los escolares recibirán formación para detectar emergencias y, sobre todo, saber reaccionar ante inundaciones, incendios o terremotos. Lo hace fruto del consenso de todas las administraciones e instituciones, que Sánchez reclamó replicar con su propuesta de pacto de Estado.

Para impulsarlo, pese al portazo del PP y las dudas de formaciones independentistas y nacionalistas por considerar que acarrea amenazas en la “recentralización” de competencias, Sánchez ha avanzado que será el “principal punto” a abordar en la próxima Conferencia de Presidentes que acogerá Asturias en el mes de diciembre. El objetivo es sumar a las comunidades autónomas, con más recursos, a este pacto de Estado.

“Antepongamos el interés general al partidista o ideológico”, arengó. En este sentido, la lucha contra el cambio climático y la prevención ante emergencias requiere un consenso que para el jefe del Ejecutivo "tiene que trascender legislaturas", por lo que animó a que todas las administraciones tengan "mirada larga".

Enfoque preventivo

En el Gobierno quieren pisar el acelerador para fijar el mes de diciembre como plazo para cerrar un pacto de estado. Antes de final de año, desde la urgencia marcada por la convicción de que los incendios se apagan en invierno y que el incremento de las temperaturas en la cuenca mediterránea obliga a prepararse para enfrentar el azote de danas.

Entre los puntos más destacados del décalogo para un gran acuerdo en materia de lucha contra el cambio climático se encuentra la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Un nuevo organismo con el que se busca "la coordinación y toma de decisión compartida" entre el Estado y las comunidades autónomas, tratando de garantizar "el buen funcionamiento del sistema". A ello se suma la creación de fondos permanentes, "dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos", para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, el impulso de los denominados refugios climáticos o medidas enfocadas en la prevención.

Suscríbete para seguir leyendo