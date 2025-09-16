La Comisión de Venecia en España: grupos tan dispares como ERC y Hazte Oír trasladan a los expertos europeos su visión sobre la justicia

Cinco integrantes de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de chequear la salud de los órganos democráticos de sus Estados miembros, finalizaron este martes una visita de dos días a nuestro país a petición de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. La también presidenta del Tribunal Supremo que acudió a ellos con el objetivo de resolver un debate que parece estancado sobre cuál debe ser el modelo de elección de sus miembros, en búsqueda de apartar las sombras de politización que se ciernen sobre este órgano desde hace décadas.

Durante su visita, los expertos europeos en derecho constitucional han tenido ocasión de escuchar de boca de los propios vocales las dos propuestas en las que parece imposible llegar a un acuerdo: dejar las cosas como están, con un modelo que posibilita la designación de los miembros del Consejo por las Cortes generales; u optar por una reforma --coincidente con las propuestas del PP-- que permita a los doce integrantes de origen judicial ser elegidos directamente por los jueces. Este martes, tocó ronda con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado.

La Comisión ha venido a España para recoger de primera mano información sobre este asunto para emitir un dictamen el próximo mes de octubre que el Consejo que se espera pueda servir de revulsivo para que el poder legislativo vuelva a poner su foco en este asunto.

No obstante, y de forma paralela, su visita le ha permitido acceder directamente a un diagnóstico sobre la Justicia en nuestro país realizada desde grupos tan dispares como son Esquerra Republicana, el Colegio de la Abogacía de Madrid o la organización Hazte Oír, personada en todas las causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno.

Advertencias de Lawfare

Así, durante el encuentro con sus diputados, Esquerra Republicana ha hablado a los miembros de la Comisión Europea de la no aplicación por el Supremo de la Ley de Amnistía y han llegado cargar contra la Audiencia Nacional y afirmar que la justicia española no llevó a cabo una transición democrática real en el ámbito judicial tras el franquismo. La senadora Sara Bailac también ha apuntado a numerosos casos de nombramientos escandalosos sin mérito ni capacidad, que evidencian una dinámica de opacidad y de falta de responsabilidad democrática" según informa el propio partido.

Una foto diametralmente opuesta es la que han recibido los miembros de la Comisión de Venecia por parte de Hazte Oír. La organización provida, que ejerce la acusación popular en las principales causas que cercan al Gobierno --caso Koldo, Begoña Gómez, contra el hermano de Pedro Sánchez-- argumenta en un escrito remitido a la Comisión sobre el deterioro estructural de la independencia judicial, lo que consideran vínculo entre la corrupción investigada y las últimas reformas propuestas por el Gobierno o la necesidad de una respuesta internacional firme frente a ellas.

También han podido escuchar la visión de colectivos como la Abogacía. El Consejo General que representa a todos los colegios de abogados de España ha trasladado a los representantes de la Comisión de Venecia "la enorme relevancia de que el futuro Consejo del Poder Judicial, que nacerá del cambio de modelo de elección de sus vocales, cuente de forma obligatoria entre sus miembros con representantes de la abogacía."

“Además de un mandato legal contemplado en las actuales leyes, la presencia de la abogacía en este poder del Estado refuerza su independencia de la política y contribuye a generar un órgano más plural, enfocado siempre al servicio a la sociedad”, ha expuesto la secretaria general del Consejo, Encarna Orduna, a los miembros de la Comisión, en una reunión celebrada en la sede de la Abogacía.

