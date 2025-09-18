En Galicia
Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"
El ministro del Interior avanza buenas noticias para el astillero: "Vamos a seguir trabajando con ellos"
Elena Villanueva
La Guardia Civil tiene nuevo buque y este lleva el sello vigués. Los astilleros Armón Vigo, responsables de su construcción, acogieron esta mañana el acto de entrega de la patrullera, e izado de la bandera, que lleva el nombre Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo.
Al acto, entre múltiples autoridades civiles y militares, acudió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que reivindicó los trabajos realizados en el astillero vigués. "Es una manifestación de calidad y profesionalidad. Permite generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos", enfatizó Marlaska, quien también resaltó la posterior colaboración en alta mar con otras instituciones para garantizar la seguridad de los inmigrantes.
Y es que la principal función de este buque, con capacidad para mas de 300 personas, es la prevención de la trata de blancas, el salvamento preventivo y el control fronterizo y migratorio. "Garantizaremos una migración ordenada, segura y regular", afirmó el ministro.
El Duque de Ahumada que cuenta con la última tecnología, estancias diferencias para hombres, mujeres y niños en caso de rescate en alta mar y capacidad para dos helicópteros, tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz y realizará funciones coordinadas y de vigilancia en operativos europeos durante 4 meses al menos tras ser erigido también con fondos europeos a través del Frontex, la agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
El ministro también destacó durante su discurso y previa visita por el interior del buque, el descenso de un 36% de la inmigración irregular por vía Marítima, descenso que achacó al "trabajo conjunto" y "políticas continuadas en el tiempo". Y es que otra de las funciones del "Duque de Ahumada" será la lucha contra las mafias y el crimen organizado, así como el control de la contaminación marina.
