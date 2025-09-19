Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro / Europa Press/Contacto/Henrique C

EFE

Lisboa

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.

El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
  2. Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
  3. Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
  4. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  5. Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
  6. Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
  7. Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
  8. Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo

La Junta actualiza los costes de producción de arroz y aceituna

La Junta actualiza los costes de producción de arroz y aceituna

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Xabi Alonso tras la suplencia de Vinicius: "He hablado con él"

Xabi Alonso tras la suplencia de Vinicius: "He hablado con él"

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

La modificación del planeamiento de 260 municipios de la región se desbloqueará

La modificación del planeamiento de 260 municipios de la región se desbloqueará

El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

Video | "Hasta 16 horas sin agua": la realidad de algunas viviendas de Cerro Gordo

Video | "Hasta 16 horas sin agua": la realidad de algunas viviendas de Cerro Gordo
Tracking Pixel Contents