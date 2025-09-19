Puigdemont reprocha a Illa que compare el terrorismo con el 1-O

El expresidente de la Generalitat catalana y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al presidente del Govern, Salvador Illa, de hacer "una referencia comparativa entre el terrorismo" y el 1-O, al hablar en Euskadi de los efectos negativos de cuando se rompe la convivencia. En un mensaje en 'X' este viernes, Puigdemont ha criticado así las palabras de Illa, que se encuentra de visita institucional en Euskadi, donde se ha reunido con el lehendakari, Imanol Padrales, y ha pronunciado una conferencia.

"Continuar criminalizando el independentismo sin ninguna razón para hacerlo es actuar como el presidente de una parte y no del todo. Como hizo el Rey el 3 de octubre, que solo se dirigía a una parte del país", ha afirmado Puigdemont. El presidente de Junts ha sostenido que Illa continúa "mirando el retrovisor" debido a una "ausencia de proyecto de futuro ambicioso y esperanzador". El posicionamiento de Illa, alejado de posiciones independentistas, se ha convertido en el eje principal de crítica de Puigdemont, que pese a la ley de amnistía sigue todavía en el extranjero y huido de la Justicia española.

Puigdemont ha lanzado desde X un ataque directo contra Illa y la justificación de las posiciones que defendió el propio Rey durante los momentos más tensos de las demandas independentistas: "El president Illa se manifestó con la ultraderecha españolista y con el integrismo unionista más virulento en contra de la celebración del referéndum de independencia de Catalunya. Su Rey nos amenazó, y sus policías agredieron a miles de ciudadanos pacíficos gritando, rabiosos, "¡a por ellos!". Su Estado nos ha espiado y sus tribunales se han petado el Estado de Derecho para poder reprimirnos sin límite alguno".

Illa defiende que su encuentro con Puigdemont da ejemplo de convivencia a los catalanes / EP

También ha remarcado que representantes del PSC se manifestaron tras el 1-O en contra de la celebración del referéndum de independencia de Catalunya, en alusión a la manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona.

Puigdemont considera que para ser el presidente de todos "no basta con gastarse miles de euros en propaganda, exige respetar todas las opiniones democráticas", y ha calificado de error y de falta a la verdad que se acuse al independentismo de ser el responsable de una ruptura de la convivencia. "Pese a la invisibilización, el silencio, la división, los infiltrados, la estigmatización, el cansancio, el enfado y la lluvia fina de españolización que el Govern Illa ha venido a imponer... la otra parte persiste", ha zanjado el líder de Junts.