Partido Popular
El PP pide la imputación del historico dirigente socialista Zarrías por sospechas de que su sociedad compensó a Leire por los servicios prestados a Cerdán
También solicita al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la entrada y registro en su empresa, Zaño Sociedad Consultora
El Partido Popular, personado en la causa abierta por el juez Arturo Zamarriego contra la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha presentado un escrito solicitando la imputación del histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías y la entrada y registro de su sociedad, Zaño Sociedad Consultora. Sospechan que esta empresa, que contrató durante cinco meses a Díez -entre junio y octubre de 2014-- en realidad estaba compensando la labor de ésta realizaba para el partido y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.
La acusación popular cree que existen indicios suficientes para investigar el lobby de Zarrías porque mientras la exmilitante "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (...)se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento".
El Partido Popular basa sus acusaciones en informaciones periodísticas para concluir que podría haber participado "activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".
Basándose en las noticias publicadas sobre este asunto, el PP incide ante el juez en la "evidente coincidencia temporal" entre la contratación de Díez y sus supuestos trabajos para el PSOE. Asi, considera "útil, pertinente y necesario" para esclarecer los hechos que, además de la declaración de Zarrías, se recabe la vida laboral de Díez el contrato de trabajo y sus correos, así como la existencia de posibles correos entre la consulta y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El empresario de Levantina
Además, pide al juez que llame a declarar como testigo al empresario José Ruz, propietario de la empresa Levantina, que fue objeto de diversas adjudicaciones presuntamente irregulares que se están investigando por el Tribunal Supremo en el 'caso Koldo". Se de la circunstancia de que Ruz realizó un "supuesto pago de 36.000 euros" a esa consultora en 2022, "una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación".
El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, cuya declaración está prevista para el próximo 11 de noviembre, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su juzgado acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.
Este juzgado ha acumulado varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unas conversaciones que la exmilitante del PSOE enmarca en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc
- Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- María José Suárez se queda 'atrapada' en la parte antigua de Cáceres de camino a Atrio