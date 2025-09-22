Presentación del think tank Atenea
El PP respaldará con Tellado la plataforma de Espinosa de los Monteros: "Vox se le ha quedado pequeño"
La vicesecretaria Alma Ezcurra elogia la iniciativa de la antigua mano derecha de Abascal y le desea "mucha suerte"
El Partido Popular (PP) respaldará la presentación el próximo jueves en Madrid del think tank Atenea, impulsado por el ex portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros con la presencia en el acto de su número dos, Miguel Tellado, y posiblemente de más miembros de la cúpula popular. La eurodiputada y vicesecretaria de Organización del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, que se estrenaba este lunes en la rueda de prensa en la sede de Génova posterior a la reunión ordinaria del Comité de Dirección de la formación, confirmó la presencia de la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el que acto, un gesto que fuentes de Génova califican como de "respeto", y elogió la figura de la antigua mano derecha de Santiago Abascal, aunque lanzando al mismo tiempo un dardo velado al partido a su derecha: "Vox se le ha quedado un poco pequeño, y por eso ha montado esta plataforma".
Ezcurra manifestó que "en mi opinión personal, todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española, deben ser bien recibidas". La vicesecretaria, además, no olvidó desearle "mucha suerte" a Espinosa de los Monteros.
Noticia en elaboración.
