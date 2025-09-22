En una sentencia
El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
El alto tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas a los condenados por falsificar el contrato en el que la viuda ingresó lo obtenido por la venta de la entidad
El Tribunal Supremo ha rebajado de tres años y siete meses a un año y 10 meses la pena impuesta al yerno del futbolista del Real Madrid entre los años 50 y 60, Ferenc Puskás, por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad, al apropiarse de un millon de euros de su suegra, por la venta de la sociedad limitada de la Editorial Nacional de Periódicos y Libros del Legado de Puskás, de la que Erzsebet Hunyadvari era propietaria.
La viudad del jugador abrió el 5 de enero de 2011 una cuenta en la localidad de Alfas de Pi, en la que ingresó los fondos obtenidos por la venta que ascendían a 1.190.000 euros. Como autorizada figuraba su hija Anika Puskás, esposa de Jesús María Damborenea. La hija falleció en octubre y en fecha no determinada de ese año el acusado en connivencia con el director de la sucursal, Vicente Ávila, elaboraron dos nuevos contratos de apertura para que Damborenea apareciera como autorizado.
De esta forma consiguió ingresar en su cuenta personal por un lado 900.000 euros el 28 de septiembre de ese año y el mismo día en que falleció su esposa, otros 70.000. En enero de 2012 se hizo una nueva transferencia, que hizo que la suma total alcanzara 1.189.411 euros, de los que remitió a su suegra 191.483 euros para que pagaran los impuestos correspondientes a la venta de la sociedad.
