El PP redobla su ofensiva contra Redondo porque "sabía" y "tapó" el escándalo de las pulseras

El Partido Popular (PP) ha redoblado en todos los frentes la ofensiva contra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por el escándalo de los fallos en las pulseras contra el maltrato que según los de Alberto Núñez Feijóo debería obligarla a dimitir de su cargo, dado que "fue advertida", por tanto lo "sabía", y aun así lo "tapó". Así lo manifestaron este martes, palabra arriba o abajo, tanto las portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, como el vicesecretario de Igualdad de la dirección popular, Jaime de los Santos. Los dos últimos comparecieron en la Cámara alta junto a la consejera de Inclusión Social e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, justo antes de la comisión general de las Comunidades Autónomas que se celebraba en la cámara territorial.

El resto de consejeras de Igualdad autonómicas arroparon la comparecencia, en la que los populares explicaron la moción para reprobar a la ministra que se vota este mismo martes en el pleno del Senado, análoga a la que los populares impulsarán este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Curándose en salud, ante la posible derrota de esa iniciativa en la Cámara baja frente a la mayoría que respalda Sánchez, la portavoz Muñoz aseveró que aunque haya gente que pueda pensar que la reprobación es una medida estéril sí servirá como toma de posición. "Hay quien lo minusvalora, porque no tiene una consecuencia efectiva, pero al final esta cámara representa a todos los españoles", aseveró al respecto, al tiempo que defendió que se repruebe "a una ministra incapaz y mentirosa" y retó a los socios del Ejecutivo: "Vamos a ver si también quieren ser cómplices de esta negligencia, y de esta mentira".

En el Senado De los Santos, por su parte, pidió "perdón" a las víctimas de la violencia machista, "porque las instituciones estamos para protegerlas", y eso no se ha producido. El responsable de Igualdad de la cúpula popular se comprometió con esas víctimas a que si Feijóo llega a ser presidente serán "una prioridad" de sus políticas. Por su parte, la consejera andaluza López aseguró que tan "perjudicial" en el combate de la violencia machista es el "negacionismo" de Vox, como el "radicalismo" del PSOE, a los que acusó de estar en esta materia en su propio "bipartidismo".

Suscríbete para seguir leyendo