Encuentro
Sánchez anuncia que Madrid albergará en 2026 el próximo foro "contra el extremismo"
El presidente del Gobierno ha participado en Nueva York en el encuentro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo' junto a Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el foro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo' en Nueva York junto a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y Uruguay y ha anunciado que la próxima edición se llevará a cabo en Madrid en el año 2026.
Sánchez ha clausurado el acto junto a Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi que se encuentran en Estados Unidos por la 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
También participaron la expresidenta de Chile y candidata a ser la nueva secretaria general de la ONU, Michele Bachelet, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.
"Trataremos de estar a la altura", ha indicado Sánchez en la clausura de este evento en el que han acordado establecer una red de centros de pensamiento "democrático y progresista" y también colaborar en pos de una gobernanza de la tecnología "al servicio de las personas". Los estados miembros también han pactado "luchar contra la desinformación climática", según ha remarcado el jefe del Ejecutivo.
Para Sánchez esta serie de acuerdos va en línea con lo ya pactado en la reunión del foro que mantuvieron este mismo año en Chile y ha señalado, no obstante, que aún queda trabajo por hacer, como incorporar a más mujeres y lograr más participación de países asiáticos.
