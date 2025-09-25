Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sarkozy, culpable de la asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007

EFE

París

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.

Sarkozy fue sin embargo absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.

Gallardo se defiende desde el escaño tras la apertura de juicio oral: "Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado"

El Ayuntamiento de Casillas de Coria aprueba ayudas para asociaciones

Una familia monoparental se queda sin alternativa habitacional por un derribo municipal en Cáceres: "Alberto tiene un menor a su cargo y no tiene dónde vivir"

El fiscal general acusa al "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" de maniobrar para presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno

Dr. Google: más de la mitad de los españoles se autodiagnostica en internet, sobre todo mujeres y jóvenes

El Ayuntamiento de Trujillo inicia los preparativos de la Cabalgata de Reyes

Ayuso: "La Moncloa es un culebrón caribeño"
