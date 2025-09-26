Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea de la ONU

España se ausenta del discurso de Netanyahu, boicoteado por decenas de países

La delegación no estuvo entre los países que se levantaron y abandonaron la sala a la llegada del primer ministro de Israel, sino que optó por no asistir, como hicieron los representantes de otros países europeos

EDFE

Nueva York

La delegación de España estuvo ausente de la Asamblea de Naciones Unidas en el momento del discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que fue boicoteado por decenas de delegados que abandonaron la sala.

Fuentes oficiales españolas confirmaron a EFE que España "no asistió" al discurso, es decir, no estuvo tampoco entre los países que de manera ostentosa se levantaron y abandonaron la sala justo cuando Netanyahu iba a hablar.

Las fuentes precisaron que España se concertó con otros países europeos -no precisaron cuáles- para marcar así sus distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo.

Cuando el primer ministro israelí comenzó a hablar, la imponente sala de la Asamblea General estaba prácticamente vacía.

Numerosas delegaciones se ausentan de la Asamblea de la ONU a modo de protesta al hablar Benjamín Netanyahu.

Numerosas delegaciones se ausentan de la Asamblea de la ONU a modo de protesta al hablar Benjamín Netanyahu. / EFE

El discurso de Netanyahu, que fue el primero de la jornada del viernes, era esperado con gran expectación porque se adivinaba algún movimiento de protesta, como finalmente ocurrió.

Para contrarrestar estas protestas, decenas de personas pro israelíes se personaron en la tribuna del público, situada por encima del espacio de las delegaciones, y aplaudieron ruidosamente a Netanyahu en varias ocasiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
  2. Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
  3. El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  4. Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
  5. El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
  6. El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
  7. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  8. Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea

Leonor recorre Viana con los Reyes repitiendo la visita de Felipe VI en 1998

Leonor recorre Viana con los Reyes repitiendo la visita de Felipe VI en 1998

Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres

Prisión comunicada y sin fianza para cuatro detenidos por la operación contra la prostitución en la céntrica calle Alzapiernas de Cáceres

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"

Récord de comisiones de servicio en la Junta de Extremadura: "Están acreditadas y justificadas"

Récord de comisiones de servicio en la Junta de Extremadura: "Están acreditadas y justificadas"

Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

Vídeo | Así se trabaja desde cualquier parte del mundo en el centro de Cáceres

Vídeo | Así se trabaja desde cualquier parte del mundo en el centro de Cáceres

Medios del Infoex y del Miteco trabajan en la extinción de un incendio en Cuacos de Yuste

Medios del Infoex y del Miteco trabajan en la extinción de un incendio en Cuacos de Yuste

El BBVA confía en que la opa triunfará y no pagará más en una hipótetica segunda operación

El BBVA confía en que la opa triunfará y no pagará más en una hipótetica segunda operación
Tracking Pixel Contents