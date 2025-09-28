PP
Directo | Feijóo clausura el cónclave de barones del PP en Murcia
El partido presentará la 'Declaración de la Región de Murcia' con las conclusiones y propuestas forjadas en la cumbre del fin de semana
Redacción, agencias
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 11.00 horas, la cumple de dirigentes 'populares' que se ha celebrado durante todo el fin de semana en la capital del Segura.
En la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia', el líder del PP estará acompañado del presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán dicha Declaración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- Nisa cumple una demanda histórica y adjudica la construcción del puente de Cedillo