Hacienda detecta fraude de ley en contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez

La Intervención General del Estado (IGAE) dependiente de Hacienda, concluye en un informe remitido a la Fiscalía Europea que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado, que contratos adjudicados al el empresario al que Begoña Gómez recomendó incurrieron en fraude de ley.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se elaboró a petición de la Fiscalía Europea en relación con varios expedientes que habrían sido sufragados con fondos europeos. En una de sus conclusiones, la Intervención destaca que el hecho de que en estos expedientes se haya atribuido a la Mesa de Contratación la valoración de las ofertas "mediante fórmula que no responde a la realidad" teniendo los criterios evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES (organismo dependiente del Ministerio de Transformación digital) que no era competente para efectuar la valoración "podría constituir un fraude de Ley, mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos".

Así, los pliegos señalaban que en estasd adjudicaciones los criterios dependientes de un juicio de valor tendrán un peso del 40 % en la valoración de la oferta y los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas tendrán un peso del 60%, sin embargo, la Intervención ha constatado que "no responde a la realidad del peso de la distribución de ambos tipos de criterios en la distribución de la puntuación".

Estas diligencias de investigación de la Fiscalía Europea han discurrido en paralelo a la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por la Cátedra de Transformación Social Corporativa que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y la contratación de una asesora de Moncloa para ayudarla con su agenda y la gestión de sus compromisos profesionales. Los contratos analizados son los que fueron objeto de cartas de recomendación por parte de Gómez como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, el informe alude a dos expedientes, uno relativo a la formación empleo juvenil para la economía digital -- el objeto de la contratación consiste en la prestación de un servicio de impartición de acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias-- y el otro su denominación es servicio de formación para personas desempleadas.

Borrado de Metadatos

En sus conclusiones, la IGAE advierte también que en algunos encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró. "Dichos documentos previos carecen de firma y sus metadatos han sido borrados por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas".

En cuanto a estas modificaciones, se agrega que "los metadatos parecen haber modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la mesa de contratación en las que se efectuó la valoración de las ofertas". En uno de ellos, además, figura una anotación "de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo".

En junio de 2024, el juez Peinado cedió a la Fiscalía Europea la parte de la causa relativa a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. En su resolución, fechada el 7 de junio del año pasado, el letrado de la Administración de Justicia adscrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordaba aceptar la petición realizada por la Fiscalía Europea y se inhibía "exclusivamente respecto de los hechos y delitos [...] relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU", del Grupo Barrabés, y "Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos", especificaba el documento.