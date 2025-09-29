Un juzgado cita al director de RTVE por la demanda de Peinado porque Iglesias le llamó "prevaricador"

Un juzgado del municipio madrileño de Pozuelo ha citado para el próximo 3 de noviembre a las 10.00 horas al director de RTVE, Sergio Calderón, por la demanda de conciliación presentada por el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, contra él y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias después de que éste le llamara "prevaricador" en la televisión pública.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a unas declaraciones que Iglesias hizo el pasado 21 de agosto en el programa de TVE 'Malas lenguas'. "Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador", dijo.

A ello añadió que "este señor se va a ir de rositas" porque "se pactó la reforma y el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP" y "está blindado, como toda la derecha judicial".

Peinado les reclama que "se avengan a reconocer que la imputación de prevaricación es rotunda y radicalmente falsa, del mismo modo que la afirmación de que su actuación jurisdiccional responda a fines espurios, intereses políticos o motivaciones personales".

Y les reclama el pago, de forma solidaria, de una indemnización de 60.000 euros en concepto de "daños morales y perjuicio causado por la difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor".

Les pide igualmente que reconozcan que dichas palabras "constituyen una vulneración del derecho fundamental al honor", "atentando contra su reputación personal y profesional mediante imputaciones falsas de extrema gravedad".

Asimismo, solicita que se comprometan a "eliminar cualquier contenido audiovisual o digital -fragmentos del programa, publicaciones en redes sociales, etc.- que contenga las afirmaciones señaladas" y que en 'Malas Lenguas' se emita un "mensaje de disculpa" de Iglesias.

Por último, el instructor les insta a "no volver a realizar ni emitir manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas o calumniosas vinculadas" a su persona.

Amenaza de querella

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón, en un decreto al que ha tenido acceso Europa Press, admite a trámite la demanda de conciliación de Peinado en lo relativo al director de RTVE, al que cita para el 3 de noviembre. Cabe recordar que ninguna de las partes debe acudir presencialmente sino que basta con que estén representadas por abogados.

Respecto a Iglesias, reclama al propio Peinado que aporte la dirección de su casa o su DNI porque "el domicilio laboral (RTVE) no sirve para fundamentar la competencia territorial del tribunal" en este caso.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid advirtió de que, si no se avenían a conciliar en los términos expuestos, se querellaría contra ambos por injurias y calumnias.