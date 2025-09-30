Política
Un ayuntamiento cordobés gobernado por Vox se desmarca del partido y y se posiciona contra el "genocidio" de Israel
El alcalde de la ELA, Francisco Franco, apoya una limonada solidaria que tendrá lugar el sábado 4 de octubre
Irina Marzo
De momento, la postura de Vox frente a la guerra en Gaza ha sido inequívoca: defensa de los postulados de Israel, condena al terrorismo de Hamás y negación del término genocidio para describir la masacre de palestinos en la franja de Gaza. Apenas ha habido representantes del partido de Santiago Abascal en toda España que se hayan saltado la disciplina en este ámbito, más allá de la concejala Carla Toscano, portavoz adjunta de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, que ha expresado su condena “a la masacre que se está viviendo en Gaza, con tantísimos palestinos viviendo en las peores condiciones y obligados a abandonar su propio hogar”.
Contra el genocidio
Por eso, llama especialmente la atención que sea toda una institución como el Ayuntamiento de Encinarejo, en Córdoba, gobernado desde hace dos años por Vox, preste apoyo a la causa palestina y arrope un acto que busca mostrar de manera pública la solidaridad de los vecinos de esta Entidad Local Autónoma cordobesa. En concreto, en Encinarejo está prevista la celebración de una limonada solidaria "por Palestina y en contra del genocidio" el próximo 4 de octubre, frente al Ayuntamiento, en la plaza de Andalucía, de 12 a 14 horas. El acto cuenta con la colaboración expresa, como puede verse en el mismo cartel anunciador, del Consistorio que encabeza desde las elecciones del 2023 Francisco Franco, de Vox. En los comicios municiales, bajo el lema La patria empieza en los barrios, Vox logró 407 votos, frente a los 265 del PP, los 253 del PSOE y los 122 de Ciudadanos.
Desde primera hora, la forma de gobernar de Paco Franco, que es como se conoce en Encinarejo al alcalde, ha sido sui generis. Una de sus primeras decisiones fue enviar un escrito a los vocales de la oposición para ofrecerles gobernar de manera conjunta el municipio cordobés. En su escrito, Franco proponía a su oposición 8 puntos de acuerdo: "Con estos resultados -dijo- tenemos que decidir cómo queremos gobernar Encinarejo, siempre mirando que se decida lo que se decida, no merme la calidad de vida de nuestros vecinos".
Limonada solidaria
Ahora, en medio del debate internacional sobre lo que está ocurriendo en Gaza, este alcalde de Vox vuelve a dar un paso al frente y contrario a lo defendido públicamente por sus compañeros de siglas. En los carteles con el sello de la ELA de Encinarejo se incluyen símbolos como la sandía de Palestina Free y una paloma de la paz con los colores de la bandera y puede leerse: "No te quedes sin tu limón. Una limonada refrescante te espeta. Cada vaso es una gotita de apoyo moral para Palestina". El Consistorio de la ELA colabora en la organización del evento.
