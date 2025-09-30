Tramitación parlamentaria
Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado
El líder del PP anuncia que aprobarán un nuevo conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras legislativas
Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un aviso claro a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al resto de miembros de la Mesa de la Cámara Baja de PSOE y Sumar: si continúa el "bloqueo sistemático" de las leyes impulsadas por el PP desde el Senado actuarán con "contundencia" contra ellos a título individual al considerar que "incurren sistemáticamente en un fraude de ley". Además, el líder del PP ha anunciado que dará la orden para impulsar desde la Cámara Alta un nuevo conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional, el quinto de esta legislatura.
"El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno. Y ante esta situación es evidente que no vamos a cruzarnos los brazos", ha denunciado Feijóo, en referencia a las 31 leyes del PP que la Cámara Alta ha aceptado a trámite con la mayoría absoluta de los populares y que, después, en su trámite en el Congreso, PSOE y Sumar mantienen bloqueadas en fase de enmiendas.
Feijóo considera que tanto Armengol como los otros cuatro miembros de la Mesa del Congreso de PSOE y Sumar están "avalando esta conducta" y sus decisiones son "arbitrarias y partidistas", "injustas" y que "incurren sistemáticamente en fraude de ley". "Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato", ha sentenciado antes de añadir que complirán con su deber de defender "por todas las vías que esto pare y la voluntad popular se respete".
Volver a la Justicia
Sin embargo, el líder del PP ha dado aún un margen a Armengol para enmendar esta actitud. El paso que sí darán los populares será impulsar un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa se impulsa cuando una institución -en este caso el Senado- considera que otra -el Congreso- ha adoptado "decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero". Es decir, que le ha usurpado alguna de sus funciones o competencias. El encargado de dirimir el choque es el Tribunal Constitucional.
Este sería el quinto conflicto de atribuciones que se plantea entre las dos Cámaras en lo que va de legislatura y de democracia. El primero se produjo a raíz de la tramitación de la ley de Amnistía, aunque terminó decayendo; el segundo por la ley que benefició a presos de ETA y que los conservadores aseguraron haber vetado en el Senado pese a que incumplieron todos los procedimientos marcados en el reglamento de la Cámara Alta; el tercero por una modificación realizada por la Cámara Baja en una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado; y el cuarto por la decisión de la Mesa del Congreso de eliminar unas enmiendas de la Ley de Desperdicios que aprobó el Senado.
