En Oviedo
Zapatero asegura que la inmigración es "lo que justifica" el bienestar económico de España
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión
EFE
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que la inmigración es "lo que justifica" el "bienestar económico" que vive España, un país que debe "acoger, respetar y valorar" a este colectivo.
El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en Oviedo en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizada por la ONGD 'Maspaz' en la que también ha intervenido, entre otros, el presidente asturiano Adrián Barbón.
Zapatero ha manifestado que si España es la economía "que más avanza" de Europa, si es la que "mejor rumbo tiene" y la que "más fuerza tiene" en sectores como el digital, es por la inmigración.
"¿Esto es políticamente correcto? No sé, pero es la verdad. Es una verdad humana, cercana al humanismo", ha apuntado en su intervención.
El expresidente ha apostado por un país que "acoge, respeta, valora y reconoce a esas trabajadoras y trabajadores de África o de Latinoamérica que vienen a España y hacen los trabajos que la mayoría de españoles no hacen".
"Yo quiero vivir en un país que les reconozca, les acoja y se lo agradezca. Quiero vivir en un país con fibra moral", ha recalcado antes de apostar por "derrotar dialécticamente a los falsarios".
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Una pareja de Plasencia denunciará al SES por 'negligencia' tras pasar su bebé 41 días en la UCI
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente